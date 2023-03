Mauricio Vila devuelve ''pedrada'', tras petición de la Canaco para combatir la informalidad

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida (Canaco Servitur), Levy Abraham Macari, no salió de la tradición del consejo directivo en cada toma de protesta: realizar peticiones a las autoridades, pero en esta ocasión el gobernador Mauricio Vila Dosal les regresó la “pedrada”.

Levy Abraham rindió protesta junto con su comité ejecutivo de 60 consejeros en una reunión con casi un millar de invitados, entre los que estuvieron Vila Dosal, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha; el presidente nacional de Concanaco, Héctor Tejada Shaar; la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial y de Coparmex, Beatriz Gómory Correa; el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, diputado Erik Rihani González; el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Mario Correa Ríos; y el presidente saliente de la Canaco, Iván Rodríguez Gasque, entre otros.

El nuevo líder de la Canaco afirmó que es un privilegio dirigir la Canaco Servytur porque es una gran oportunidad de servir a la sociedad, está consciente de la responsabilidad de esta encomienda y consideró que Yucatán está en un momento de grandes oportunidades y de cambios.

“Atrás quedaron esos tiempos de incertidumbre y de preocupación que nos ocasionó la pandemia (del Covid) y arrancamos 2023 con grandes oportunidades, pero también con grandes retos”, dijo ante los asistentes.

“Vamos a trabajar en cuatro temas prioritarios: El primero y fundamental es vigilar la economía y su desarrollo tanto a nivel local, nacional e internacional; segundo, fomento del emprendimiento entre jóvenes empresarios, la Canaco será una herramienta y un referente para todos aquellos que quieran iniciar un negocio en Yucatán; tercero, la gestión pública con un claro enfoque en ayudar a las empresas afiliadas con cualquier trámite ante cualquiera de los tres niveles de gobierno; y cuarto, la responsabilidad social”.

“La Cámara siempre ha sido socialmente responsable y nos gusta serlo. Somos punto verde para la recolección de pet, electrodomésticos pequeños y baterías, hacemos actividades como limpiezas de playas, parques y jardines a través de nuestras caminatas plogging, desde hace años organizamos la Expo Foro Ambiental y Expo Comercio, en este año realizaremos la primera carrera Canaco para propiciar el fomento del deporte entre nuestros afiliados, colaboradores y sociedad en general.

Llamado a las autoridades yucatecas

En sus peticiones a los gobiernos, en el ámbito nacional, se sumó al llamado del presidente de la Concanaco para que el gobierno federal apoye y fortalezca a las empresas que son el motor de la economía del país.

“Es momento de equilibrar la balanza y dejar de trasladar toda la carga impositiva al sector empresarial, necesitamos acciones como la deducción del cien por ciento de la nómina, aguinaldo y vacaciones, aumento en el importe de gastos por comprobar y la deducción de los gastos en las empresas”, señaló.

“La reforma laboral ya aprobada debe venir acompañada de estímulos fiscales para que más empresas migren a la formalidad y puedan contribuir al desarrollo de nuestro país”.

Luego dijo que el compromiso del sector empresarial se refleja en las finanzas del IMSS que tiene una reserva de $401 mil millones que le da suficiencia financiera por 13 años. Pero esta bonanza debe reflejarse en una mejora de la infraestructura hospitalaria y el abasto garantizado de medicamentos para los trabajadores mexicanos.

Luego se refirió al gobierno del estado, donde primero reconoció el trabajo del gobernador Vila Dosal que ha obtenido muchos logros y le patentó el respaldo del sector del comercio organizado sobre el desalojo de invasores de terrenos en Progreso y los manifestantes que realizan pintas durante sus marchas.

“En días pasados hemos visto ciertas acciones de grupos radicales que merecieron una rápida reacción por parte de las autoridades, tanto en Mérida, como en el interior del estado”, señaló.

“No podemos dejar que se violente el estado de derecho, tendrá todo nuestro apoyo cuando haga cumplir la ley”, enfatizó Levy Abraham, lo que motivó los aplausos.

“Garantizar el estado de derecho y la paz social es una de las principales tareas del gobierno, no podemos permitir que nadie la violente gobernador. Todo nuestro apoyo cuando se trate de hacer cumplir la ley y de preservar la paz que tanto añoramos en nuestro estado. Al comandante Saidén (secretario de Seguridad Pública), al comandante Romero (director de la Policía Municipal de Mérida), al fiscal del Estado Manuel León, y a ti gobernador, nuestro reconocimiento en las acciones y en los tiempos en las que se realizaron”.

Informalidad, preocupación de los empresarios yucatecos

“Te pido gobernador, continuar con esta lucha en contra de la informalidad y de la ilegalidad en todos los ámbitos que te competen. Continuar con este diálogo abierto para resolver los problemas existentes y los que pudieran venir”, recalcó.

“Proponemos la creación del directorio local de vinculación de las empresas yucatecas para dar proveeduría a las empresas de fuera que vienen a establecerse al estado para fortalecer a las empresas locales y darles certeza a las que vienen en sus servicios con garantías locales; que el gobierno invierta fuertemente en la infraestructura en el interior del estado para lograr una igualdad de oportunidades de trabajo entre los yucatecos y poder acercar a las comunidades las opciones de inversión que están llegando; nos unimos al llamado del CCE en la creación de la fiscalía autónoma del estado porque es un proyecto que vale la pena para dejar a Yucatán en igualdad con otros estados que ya lo han implementado.

También se pronunció por la defensa del INE porque es una institución que costó años construirla y “no podemos, ni debemos permitir que ningún gobierno le quite el poder de decisión a los ciudadanos. Nuestro voto cuenta y debemos evitar regresar a las antiguas prácticas donde el partido en el poder controlaba las elecciones”.

La petición al alcalde Barrera Concha fue que cree planes de desarrollo que vayan acorde al crecimiento de la ciudad, para que éste sea controlado y que cada ciudadano cuente con todos los servicios que necesita. Además, debe seguir impulsando a Mérida para que siga siendo la capital del sureste mexicano, con crecimiento ordenado y sostenible y el trabajo que realiza está a la vista y es referencia nacional. Sin embargo, le recordó al alcalde que tiene deudas históricas no saldadas como el problema grave de la informalidad donde está el 60% de la población y el sector comercio ofrece plazas con mejores salarios y prestaciones de ley.

“Es un ganar-ganar para todos. Permítanos ser parte de la solución. Por lo que le pido al gobernador y al alcalde girar instrucciones a sus respectivas áreas para incentivar la migración de estas personas a la formalidad y coordinar esfuerzos de los 3 niveles de gobierno para que esta coyuntura actual se aproveche y sea para beneficio de todos”, dijo.

Devuelve "pedrada" a empresarios

Vila Dosal le respondió en un largo discurso de recuento de las cifras récord en los principales indicadores económicos.

“Yucatán cuenta contigo y desde el gobierno del estado estamos en la mejor disposición, como siempre, de trabajar de manera coordinada por el bien de Yucatán; si dialogamos, estoy seguro que nos podemos poner de acuerdo y realizar grandes cosas”, le dijo en principio, pero luego recalcó que las empresas tienen que llevar empleo al sur de la ciudad y ofrecer mejores sueldos porque con $7,000 al mes, para las personas que en la informalidad ganan $5,500 sin tener que atravesar la ciudad, les es más sencillo permanecer en la informalidad.

“Tenemos que pagar mejores sueldos, en la Feria de Empleo los sueldos eran de entre 6,000 y 18,000 pesos; qué bueno por el de 18,000, pero ustedes ¿creen que alguien va a dejar de vender ropa en el parque de la esquina de su casa por $6,000, y tener que atravesar toda la ciudad, hacer 1 hora y media de ida, con 1 hora y media de vuelta?”, les preguntó.

“Tenemos que mejorar el nivel de salarios que hay en Yucatán, afortunadamente en enero de este año tenemos el máximo histórico en el nivel de salarios en Yucatán en toda la historia, pero no es suficiente. Cuando empiezo a decir esto de los sueldos, algunos empresarios me empiezan a ver con una cara de que los quiero quebrar”.

Además, dijo que en Yucatán se respeta el estado de derecho y están las puertas abiertas para dialogar y dar los puntos de vista de todos, siempre y cuando lo hagan con apego a la ley y respetando la libertad de terceros.

Vila Dosal afirmó que Yucatán está ante una gran oportunidad de convertirse en una nueva frontera de México con la Costa Este de los Estados Unidos.

Y explicó: “hoy, el gran número de exportaciones que va a Estados Unidos, va a la Costa Oeste y, en la Costa Este, el comercio de México está minimizado, ¿por qué? por las distancias, pero ahora, con la energía suficiente, el gas natural, un puerto más competitivo y la conexión del Tren Maya con el proyecto el Tren Transístmico, tenemos todo para convertirnos en esa frontera”.

“Imagínense a una empresa nacional o extranjera que se instala en cualquier municipio de Yucatán, que trae materia prima desde Asia y la deja en Salina Cruz, agarra el Tren Transístmico que se conecta al Tren Maya, deja la mercancía aquí, en Yucatán; la transformamos y, a través del Puerto de Progreso, en 48 horas, está en la Costa Este de Estados Unidos”.

Vila también respondió al respaldo que recibió de la Canaco sobre las intervenciones policíacas en Progreso y Mérida.

“Lo más importante de todo es que necesitamos seguir teniendo un objetivo en común, en el que todos coincidamos, que es que a Yucatán le vaya bien, crezca, se desarrolle y generemos condiciones para que cualquier yucateco, con base en su esfuerzo y su trabajo, pueda salir adelante, y donde quiera, se respete el estado de derecho, se dé certidumbre jurídica y el gobierno sea facilitador de la inversión, y sobre todo, decirles que, seguramente, no siempre vamos a estar de acuerdo.

“Pero que, en este gobierno, siempre van a encontrar las puertas abiertas para dialogar y para dar sus puntos de vista, siempre y cuando lo hagan con apego a la Ley y respetando la libertad de terceros, y decirles también que, cuando no nos pongamos de acuerdo, ahí estará la autoridad, el gobernador, el gobierno del estado, para asumir su responsabilidad, porque como siempre lo he dicho, a mí no me eligieron para hacer lo popular y lo que da puntos en las encuestas. Me eligieron para conducir a Yucatán, para hacer las cosas correctas y para tomar las decisiones, no las que nos benefician el día de hoy, sino las que nos benefician el día de hoy y los próximos 20 años, así que vamos a seguir trabajando en Yucatán”.