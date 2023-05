Giro en el caso de niña que desapareció en Ciudad Caucel: Se escondió porque la acosaban

MÉRIDA.- El caso de Natalia N.K.P., la menor de 13 años de edad que movilizó a vecinos de Ciudad Caucel II al extraviarse nueve horas, dio un giro al volver a casa con sus dos hermanas y darse a conocer que en realidad se escondió de un presunto acosador.

Natalia y sus dos hermanas menores estaban momentáneamente bajo el cuidado de las autoridades mientras se investigaba su situación ya que, de acuerdo con fuentes policiales, al momento de su localización habría dicho que no quería regresar a su casa y por eso se había escondido en una bodega del fraccionamiento Alessia II de Ciudad Caucel.

Anoche, acompañada de familiares y vecinos, Natalia dio su versión de los hechos y desmintió los rumores de que ella y sus hermanas son víctimas de malos tratos en casa.

Natalia era acosada

Según comentó la familia, hace año y media vivían en Cielo Alto y Natalia era acosada por un joven, quien la amenazaba de muerte o de hacerle daño a su familia si no cooperaba con él para avisarle de qué casas estaban deshabitadas, al parecer para que entre a robar.

“Ahora en que iba a entregar mi pedido, cuando llegué ya no estaban los señores (que lo pidieron)… Estaba regresando a mi casa cuando vi a una persona que me amenazaba hace tiempo en Cielo Alto y sentí mucho miedo, por eso me escondí en la bodeguita”, dijo Natalia.

Wendy P.P., mamá de Natalia, explicó que no sabía cuánto tiempo su hija fue acosada y amenazada en Cielo Alto, porque “ella no me contó nada por miedo”, y sólo se enteró cuando descubrieron a un sujeto en el techo de una casa que huyo cuando una vecina se acercó a la menor y varias personas le dijeron que veían al muchacho sentado en un terreno baldío.

“Fuimos a la delegación (de la Fiscalía General del Estado) de Kanasín y nos dijeron que si no le hicieron nada a la niña no había delito que perseguir, que hablemos con ella y que no salga, que no había signos de violencia, no se veía forzada ni obligada”, intervino Josafat C.H., pareja de Wendy.

Ante la falta de apoyo de las autoridades, “no nos quedó cambiarnos de casa, pero no sirvió de nada porque (el acosador) la volvió a ubicar”, añadió.

Natalia indicó que la persona que la acosa y amenaza es un joven moreno, alto, de cabello rizado, quien mayormente viste ropa y gorra negras y pantalón de mezclilla. Verlo de nuevo, en otro fraccionamiento, le dio tanto miedo que se escondió en la bodega y perdió la noción del tiempo porque se quedó dormida.

Su desaparición y la forma como fue hallada dieron pie a especulaciones de autoridades y vecinos sobre que ella y sus dos hermanitas eran obligaban realizar labores impropias de su edad y entregar pedidos de comida, los cuales aumentaron cuando policías fueron por las tres niñas ayer en la mañana, las sacaron de su casa y se las llevaron “para investigar”.

“Es mentira lo que dicen, nosotras queríamos ayudar. Él (su padrastro) nunca nos obligó a nada, no me obligan a vender, a mí me gusta porque saco mis propinas y me puedo comprar cosas”, afirmó Natalia.

Natalia se sintió acosada por los policías

La adolescente también dijo que se sintió acosada por los policías que la encontraron y por quienes la interrogaron en la patrulla y en la Fiscalía. “Jamás me preguntaron si quería ir con mi mamá, sólo me dijeron que iban a estacionar en la casa y ahí me iban a meter”, afirmó.

“Me preguntaban que cómo me trataba mi familia y les decía que bien; me dijeron que me vieron en una moto sin placas besándome con un albañil y también me dijeron que si me gustaba un pizzero, que si nunca le hable, que si me iba a escapar con él, que tenían las pruebas… Les dije que no era verdad lo que decían y que si tenían las pruebas que las mostraran, no mostraron nada y ya no dijeron nada”, añadió.

Asimismo indicó que en la Fiscalía declaró que no recordaba lo que pasó por temor a represalias de la persona quien la tiene amenazada y, con lágrimas en los ojos, pide protección para ella y su familia. Al verla asustada y temerosa, los papás de Natalia también solicitan apoyo de las autoridades no solo por ellos, sino por los peligros que, dicen, se viven en los fraccionamientos de Ciudad Caucel II.

“A las autoridades, que por favor nos ayuden para que haya más alumbrado, más vigilancia, porque es lo que necesitamos todos por los niños, las madres, las mujeres. La verdad, gracias a Dios que (el caso de Natalia) no pasó a mayores”, indicó Josafat Castillo.

Wendy indicó que todas las pruebas que le hicieron a su hija las autoridades “salieron negativas”, lo que confirmaría que el miedo la llevó a esconderse para que no le hiciera nada su acosador.

La familia, acompañada de un abogado del comité vecinal, acudirá hoy de nuevo a la Fiscalía a interponer una denuncia contra el acosador de Natalia, en espera que de que ahora las autoridades hagan algo. “Ya tienen que buscar a esa persona”, dijo Wendy Poot.

Durante la entrevista salió a relucir que las tres menores no van a la escuela, dejaron de asistir a raíz de la pandemia, pero Wendy aseguró que “ya la corrigieron varias personas” y como “soy la mamá, tengo que poder orden”. Añadió que Natalia y sus hermanitas “se quedaron en primero de secundaria, sexto y quinto de primaria” y en el próximo ciclo escolar retomarán los estudios.