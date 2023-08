Especialista advierte que hay brote epidémico de dengue en Yucatán

El dengue en Yucatán es cosa seria, no se esperaba el número de casos que surgieron en las últimas semanas, pues hay un brote epidémico, advierte el epidemiólogo Rudy Coronado Bastarrachea, especialista en salud pública.

Señala que la principal recomendación es no automedicarse y acudir al médico ante síntomas febriles y dolor de cuerpo, ya que la enfermedad puede agravarse.

También pide colaborar como comunidad desechando cualquier recipiente que pueda acumular agua y convertirse en criaderos de moscos, así como aplicar larvicida a plantas acuáticas o fuentes para evitar la proliferación del mosquito que transmite la enfermedad.

Brote epidémico de dengue en Yucatán

El doctor Coronado Bastarrachea enfatiza que en el Estado se vive un brote epidémico de dengue, pues no se esperaban los números registrados y además hay subregistros de casos.

Los subregistros en las cifras del dengue se consideran hasta cierto punto normales, aclara, ya que hay instituciones privadas que no reportan los casos por las condiciones de sus sistemas y el sistema de atención de primer nivel de consulta externa general que está basada en la atención privada a partir de consultorios adaptados en farmacias similares o genéricas, donde dan consulta y no reportan los casos.

Asegura que en esos sitios se ofrece un buen número de consultas y se reciben muchos pacientes febriles, con dolor de cuerpo y cabeza, pero no se reportan ni siquiera como sospechosos.

Lo mismo sucede con médicos que tienen consultorios privados de primer contacto, agrega, lo que se suma a que también hay un número importante de pacientes que se automedican, lo que hace que las cifras del dengue que la autoridad reporta sean mucho más bajas de los que hay en realidad.

Dengue en Yucatán: ¿en qué consisten las clínicas centinela?

Señala que para hacer una vigilancia epidemiológica certera de enfermedades transmitidas por vector se necesita establecer clínicas centinela, es decir, clínicas especializadas que se instalan en distintos puntos de la ciudad, a donde los médicos de cualquier institución o privados pueden enviar pacientes con fiebre para hacer un diagnóstico más certero o realizar pruebas.

De esa manera se puede tener información más cercana a la realidad, con la generación de evidencias, pero esto no se hace en el Estado

Indica que en las redes sociales se hace evidente la epidemia de dengue, con publicaciones de amigos y conocidos que dan cuenta de que tienen la enfermedad o incluso que están en el hospital por esta causa.

"Punta del iceberg" del problema del dengue en Yucatán

Las hospitalizaciones son señal de casos de dengue grave, los que representan “la punta del iceberg” en cuanto al problema que se enfrenta, advierte.

Enfatiza que el subregistro de casos y la automedicación no dejan ver magnitud de problema, pero es evidente que hay una epidemia de dengue que va a la alza, en la que no sólo hay personas hospitalizadas sino también defunciones, “aunque no lo digan”.

Explica que la fiebre la caracterizan como síndrome febril y como muchos padecimientos dan fiebre se pueden confundir con el dengue.

Generalmente el dengue da síntomas como fiebre, dolor de cabeza, huesos, músculos y erupción en la piel

"Hay algunos casos en los que sólo se presenta la fiebre y alguna molestia leve, aun así es importante descartar que sea dengue o buscar la verdadera enfermedad, pues si se trata de dengue la enfermedad puede agravarse".

"Cuando hay una atención temprana no se corre riesgo, pero sí puede haber gravedad y muerte si no se recibe atención oportuna".

Puntualiza que a estos pacientes se les deben hacer dos pruebas de inmunoglobulinas o anticuerpos (IGG e IGM) y una biometría hemática para ver su número de plaquetas, lo que permite identificar si es dengue y si está afectando el sistema de circulación sanguínea.

¿Cómo se transmite el dengue?

Como se sabe, el mosco Aedes Aegypti es el vector que transmite el virus del dengue, el cual entra y afecta las células sanguíneas, particularmente las plaquetas, que son las células rojas de la sangre que tienen como característica fundamental ayudar al proceso de coagulación.

Al entrar el virus del dengue al cuerpo afecta el proceso de desarrollo de las plaquetas, por lo que el paciente se queda sin esa protección

Precisa que las cifras de plaquetas deben estar entre 150 a 240 mil por ml cúbico de sangre, pero el dengue afecta el sistema plaquetario y puede bajar a 110 mil, 80 mil o incluso hasta cero, "a menor cifra de plaquetas mayor posibilidades de sangrados internos".

Señala que el hígado, los intestinos, pulmones pueden sangrar, ya que todos los órganos internos tienen un revestimiento que se llama la parte visceral o parietal, por lo que están siempre húmedos, al no haber plaquetas esos líquidos salen y queda libre la cavidad abdominal.

"Esto sucede cuando se padece dengue hemorrágico y se le conoce también como síndrome de choque por dengue. Ocurre cuando hay una infección cruzada por varios serotipos.

¿Qué serotipo de dengue está afectando en la Península?

Recuerda que los serotipos que hay del dengue son DNV 1, 2 ,3 y 4, y se dice que actualmente el serotipo que está circulando en la península es el 3, en 55%.

"Hay una inmunidad en un porcentaje de la población, ya que a las personas que ya les dio dengue dos o tres veces corren menos riesgo, pues ya crearon anticuerpos".

El especialista recuerda que el dengue en Yucatán está presente desde los años 80 pero se logró controlar.

"Para lograr el control de este padecimiento hay que pensar en términos de la familia y la comunidad, pues los moscos están dentro del entorno urbano y domiciliario".

"En la casa (están) dentro del clóset, debajo de los muebles, en el auto y por ello se debe participar en el control de los criaderos de moscos".

Cada uno debe cuidar que en su casa no haya criaderos y no echarle la culpa a la autoridad diciendo 'no fumigó', ya que la autoridad debe fumigar el entorno urbano, pero dentro de las casas los habitantes son los responsables de no tener criaderos de moscos

Importancia de la participación ciudadana en el combate al dengue

Afirma que no se debe esperar la descacharrización en el mes de junio, sino que cada mes, de manera cotidiana, se debe revisar y cuidar que no haya en el patio de la casa recipientes en los que el agua pueda acumularse y convertirse en criadero de mosquitos. "Esto debe hacerse de manera preventiva antes de las lluvias".

Coronado Bastarrachea considera que el uso de larvicidas donde crecen plantas acuáticas, habitan peces o fuentes también es necesario.

Destaca que la participación ciudadana es fundamental para eliminar los criaderos del mosco y poder controlar la epidemia de dengue.

Por último, destaca que el sistema de salud debe prever la organización comunitaria para que no se sigan presentando situaciones como la actual, en la que el dengue parece estar saliéndose de control.