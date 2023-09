Industriales proponen replicar el modelo de seguridad de Yucatán en otros estados

Durante el Foro Regional de Seguridad, realizado este martes en Mérida, delegaciones de la Canacintra del sureste del país acordaron proponer a los candidatos a distintos puestos de elección popular del país que el modelo de seguridad de buenas prácticas de Yucatán se aplique en todas las entidades federativas.

Reconocieron que la seguridad pública de Yucatán es un referente nacional e internacional y este modelo de buenas prácticas que construyó el gobierno del Estado, con los consejos y experiencia que aportó el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, quien lleva 24 años como titular de la corporación policiaca, puede aplicarse en otras entidades.

En el local de la Canacintra Yucatán, Saidén Ojeda aportó a los líderes industriales, encabezados por la nacional, profesora Esperanza Ortega Azar, su experiencia en materia de seguridad para la mejora de la prevención de los delitos, el retorno de la paz en las entidades y el combate a la criminalidad.

"Puntos clave" en el modelo de seguridad

En rueda de prensa posterior a la exposición de Saidén Ojeda a puerta cerrada y de las mesas de trabajo sobre la seguridad, la profesora Ortega Azar afirmó que le quedó muy clara la plática de las mesas de trabajo.

"Se requiere aplicar tres puntos claves para tener una policía que goce de la confianza de la ciudadanía: dignificación en su trabajo, capacitación permanente y profesionalización", precisó.

En cuanto a la dignificación se requiere que los policías tengan un salario digno y prestaciones como las tiene la SSP de Yucatán.

También requieren capacitación constante y acorde a los requerimientos de cada entidad y dotación de tecnología moderna; y en la profesionalización, que los cadetes que surjan de las academias de policía de los estados tengan oportunidad y puedan ascender de categoría.

Piden que el modelo de seguridad en Yucatán llegue a otros estados

El presidente de la Canacintra local y anfitrión de la reunión, arquitecto Abelardo Casares Add, explicó con mayor detalle cómo quieren que el modelo Yucatán de seguridad se aplique en otros estados "para que también gocen de paz y tranquilidad".

La idea es tratar de abordar la seguridad desde un punto de vista integral. La seguridad es un tema de los estados, no de la federación

“Cada Estado tiene que procurar las condiciones para que la seguridad sea una realidad en las entidades, por ello lo que estamos proponiendo es que lo que funciona en Yucatán se aplique e implemente en los estados”, continuó.

“¿Qué implica? Es un tema de presupuesto, es un tema normativo, las leyes se tienen que adecuar en los congresos locales, se tiene que asignar un presupuesto acorde a las necesidades de la entidad”.

Destacan la importancia que la policía sea del Estado que protege

“Hay que tener la convicción de que la policía tiene que ser del Estado donde aplique sus funciones. En la medida que las fuerzas de seguridad sean de la localidad se puede establecer lazos de integración e identificación".

En la medida que en ese Estado radique tu familia, tus amigos y allí estudiaste valorarán la seguridad, en la medida que logren que las fuerzas de seguridad sean cercanas a la ciudadanía, a la sociedad y que tengan resueltas sus condiciones laborales vamos a reproducir lo que aquí se ha hecho bien

“No es que agarremos el modelo Yucatán de seguridad y ya tendremos todo resuelto, pero si no partimos de estas buenas prácticas policiacas va a ser difícil que cualquier otra medida que se intente implementar, en cualquier otro Estado, funcione”, advirtió.

Importancia de la dignificación de las fuerzas de seguridad

“Si no partes de la dignificación de las fuerzas de seguridad, les das capacitación y las profesionalizas difícilmente vas a lograr que la ciudadanía crea en sus fuerzas de seguridad".

"Si la ciudadanía no cree en ellos no va a tener la confianza de ser los ojos y los oídos de las fuerzas de seguridad, no va a poder ser un coadyuvante de la seguridad", prosiguió.

"Difícilmente, en cualquier lugar del país y del mundo, si la ciudadanía no es parte de la solución difícilmente se van a lograr buenos resultados”. Edgardo Flores Cambell, vicepresidente de Seguridad de la Canacintra; Abelardo Casares Add, presidente de Canacintra Yucatán; Esperanza Ortega Azar, líder nacional de la Cámara, y María Medina Ortega, vicepresidenta de Delegaciones, en conferencia en Mérida luego del Foro Regional de Seguridad

El arquitecto Casares Add afirmó que no se trata de contener la criminalidad, se trata de que las fuerzas de seguridad hagan su parte, que la ciudadanía haga la suya, y eso solo se logra si las fuerzas de seguridad tienen una condición laboral digna, está bien capacitada y es profesional.

"Esa es la importancia de lo ha hecho Yucatán para hacer visible la seguridad. Ahora, el punto de partida desde Yucatán es que lleven las buenas prácticas de seguridad al resto del país”.

¿Modelo de seguridad contrario al que aplica el gobierno federal?

Se preguntó a quienes presidieron la rueda de prensa si la política de seguridad del gobierno federal actual no es contrario a esta propuesta de tener policías estatales locales, bien capacitadas, con prestaciones iguales a las del modelo Yucatán.

“Pareciera que el gobierno federal está yendo en sentido contrario a lo que hoy se plantea”, señaló el arquitecto Casares Add.

Lo que proponemos es que las fuerzas de seguridad sean de las ciudades, sean de los estados donde se va aplicar, y que las fuerzas federales actúen a nivel nacional y los lleven donde sean requeridos

"Lo que plantea Canacintra es que no es necesario que las fuerzas federales tengan que ir a poner orden en los estados, son los estados los que deben poner las condiciones para que no sea necesaria la intervención federal”.

Objetivo de Canacintra: tener voz en el Plan Nacional de Desarrollo

La presidenta nacional de Canacintra dijo que este foro no juzga, no les interesa protestar, ya lo hicieron en su momento, ahora les toca hacer propuestas, tener voz fuerte en el próximo Plan Nacional de Desarrollo de quien encabece el Poder Ejecutivo federal y ser propositivos en las políticas públicas.

Informó que la Canacintra nacional organiza 4 foros regionales con sus 76 delegaciones en el país para que las propuestas surjan de las bases empresariales y no de la cúpula a fin de que lleguen con fuerza a los candidatos presidenciales, senadores, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales de todo el país.

Impacto de la inseguridad en los sectores industrial y empresarial

El vicepresidente de Seguridad de Canacintra, maestro Edgardo Flores Cambell, puso cifras del impacto que tiene la inseguridad y los delitos en los sectores industrial y empresarial: tienen pérdidas de 4.5 billones de pesos, que representan el 18.3% del Producto Interno Bruto del país.

Reconoció que el actual gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no hizo las consultas que marca la ley para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo actual.

Por ello en este proceso invitarán a los candidatos para que conozcan las propuestas del sector industrial de México para que incluyan lo que son buenas prácticas, como en el caso del modelo de seguridad de Yucatán.

Hoy la ciudadanía está más participativa, es una voz más fuerte, las cámaras, de la mano con la ciudadanía y apegados a la ley de cámaras, esta vez vamos a exigir que como órgano de consulta participemos en el Plan Nacional de Desarrollo para llevar la voz de los industriales

Los otros foros regionales serán: Innovación y transferencia de tecnología en San Luis Potosí el 12 de septiembre; Comercio Exterior y Nearshoring, el 19 de septiembre en Torreón, y Políticas Públicas, en Ciudad de México el 25 de septiembre.

En el Foro Regional de Seguridad participaron representantes de las delegaciones de Canacintra en Puebla, Veracruz, Campeche, Playa del Carmen, Cancún, Chetumal y Yucatán.