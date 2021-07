En redes sociales, los comentarios alrededor del caso de YosStop; detenida desde poco más de un mes por los delitos de pornografía infantil; continúan generando debate: ¿Por qué Yosseline “N” fue imputada? Si recibo un vídeo donde aparece un menor de edad en actos ilegales y lo reproduzco, ¿puedo ir a la cárcel?

Un mes antes de ser demandada por Ainara, en marzo pasado; una joven feminista –identificada como Estabiliz- confrontó a la youtuber cuestionando el por qué al recibir el material y reproducirlo no fue a la policía para denunciar los hechos.

“Para empezar yo no me quedo esas cosas, yo las veo y las borro. Y, osea a mí me mandan en eso y no puedo hacer nada, porque yo no sé quién es (…) ¿a quién voy y le digo?”, sostuvo Yoselinne. Además, negó que en el momento de grabar el vídeo conociera quiénes eran los protagonistas, es decir; entonces no sabía que Ainara era una persona menor de edad.