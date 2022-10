AMLO: Migración y economía informal frenaron estallido social en la época liberal

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana, durante su acostumbrada conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que los migrantes mexicanos que laboran en Estados Unidos y quienes trabajan en la economía informal son dos válvulas de escape que lograron frenar un estallido social y económica en la época neoliberal donde los gobiernos carecieron de una política industrial.

Entre 600 y 800 mil mexicanos emigraban cada año a EE.UU.

Durante su conferencia mañanera calificó como “una bendición” que creciera durante ese periodo la economía informal y que entre 600 mil y 800 mil mexicanos emigraran cada año a Estados Unidos para trabajar y enviar remesas a sus familias en México.

Criticó que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari donde se decía que la “mejor política industrial es la que no existe” e incluso que el aumento del precio de las gasolinas no afectaba porque la mayoría de los mexicanos no tenían vehículo.

Crecimiento de la economía informal

Subrayó que por “eso creció tanto la economía informal y yo quiero decirles a la gente que eso nos salvó de una crisis mayor el país estaba en decadencia” pues hubiese habido un estallido económico, social y político de mayores dimensiones.

Indicó que si no hubiera sido por la gente que salió a las calles a buscarse la vida, a vender a la calle, sumado a los migrantes que fueron las dos válvulas de escape que permitieron estabilidad en el país.

Casi 60 mil millones de dólares en remesas

Reiteró que los migrantes, “este año casi nos van a mandar 60 mil millones de dólares” en remesas son héroes que en vez de quedarse en el país “y optar por actividades ilícitas, muchos jóvenes se lanzaron a buscarse la vida a trabajar honradamente en donde había oportunidades".

Expuso que cuando había tocado fondo con el proceso de degradación progresivo con la decadencia el pueblo dijo basta y se inició una transformación.