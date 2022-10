El presidente López Obrador niega que el Ejército espíe a periodistas y opositores

CIUDAD DE MÉXICO.— Este martes, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que el Ejército espíe a periodistas o a opositores a través del programa informático Pegasus, tal como lo documentó la investigación reciente “Ejército Espía“, realizada por organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores (gobiernos), no es cierto”, enfatizó el mandatario.

López Obrador afirmó que hizo el compromiso de que nadie iba a ser espiado, “ningún opositor”, y pidió que si hay pruebas se presenten ante las autoridades correspondientes.

“He estado leyendo sobre esta denuncia y no hay elementos, no tendríamos por qué. Además de ser indebido, contrario a nuestros principios, nuestras convicciones, nosotros, que hemos sido espiados, perseguidos durante años, no podríamos hacer lo mismo”, aseveró.