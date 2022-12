AMLO firma decreto para ampliar las vacaciones: entrará en vigor en enero de 2023

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya firmó el decreto de vacaciones dignas, por lo que los trabajadores podrán tener 12 días de descanso en el primer año de trabajo.

Durante su conferencia mañanera, precisó que el decreto se publicará hoy martes en el Diario Oficial de la Federación por lo que el aumento de 6 a 12 días de descanso en el primer año de trabajo entrará en vigor el primero de enero de 2023.

“Ya firmé el decreto. Hay que trabajar y descansar. Ya saben cuál es la recomendación de San Benito: ocho horas para trabajar, ocho horas para descansar y ocho horas para pensar”

Sobre los reclamos de los empresarios que indicaron que no podrán sostener el aumento de los días de vacaciones, AMLO afirmó que se ha brindado apoyo, ya que no se ha aumentado el costo de servicios ni los impuestos.

"No es como antes de: a ver, hay que apretarnos el cinturón; el pueblo se aprieta el cinturón y el gobierno derrocha. No, ¿por qué no aumenta el precio de la gasolina, de la luz? Porque no se permite la corrupción", manifestó.

El presidente subrayó que los pequeños empresarios sí podrán pagar este aumento vacacional.

uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORA | YA SE FIRMARON LAS #VacacionesDignas EN EL EJECUTIVO



El presidente @lopezobrador_ asegura que ya firmó el decreto que duplica las vacaciones de los trabajadores.



Hoy sale publicado y a partir del 1 de enero entra en vigoooooor uD83EuDD73uD83EuDD73 pic.twitter.com/LYvS9agncx — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 27, 2022

Vacaciones dignas en México

El pasado 14 de diciembre, la Cámara de Senadores aprobó las reformas a la Ley Federal del Trabajo para ampliar de seis a 12 días el periodo vacacional de los trabajadores.

Con esta acción, el Pleno dio su respaldo a la modificación del artículo 78, que propuso la Cámara de Diputados, a fin de establecer que, del total del periodo que le corresponda, conforme a lo previsto en el artículo 76, la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos, por lo menos.

El proyecto presentado señala que se aumentarán dos días de vacaciones al año, hasta llegar a 20 días de descanso obligatorio, y a partir del sexto año de antigüedad, se incrementará en dos días por cada cinco años de servicios.