AMLO reacciona a su meme comiendo tamales durante ola de violencia en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la oposición de iniciar una campaña negra en su contra tras la ola de violencia en México que afectó a cinco estados en días pasados, y cuya “propaganda” ha llegado a redes sociales.

"Aparezco en un meme comiéndome unos tamalitos de chipilín y hay atrás de mí un incendio, fuego y muchísimos mensajes de ese tipo y en el extranjero”, describió AMLO.

El meme en cuestión tenía la frase: “México es terrorismo con López Obrador”.

En su conferencia de hoy martes 16 de agosto, el mandatario aseguró que la ola de violencia en México fue propaganda de grupos criminales y de la derecha, además reiteró que no hay terrorismo en el país.

"Desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos, de la quema de vehículos, de los Oxxos, y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo".

“No se puede hablar de que no fue una acción concertada, pero los extremos se tocan, no hay elementos para decir que fue algo concertado, pero que hicieron propaganda tanto de grupos de la delincuencia como del bloque conservador, de eso no tengo duda, nada más es cosa de ver los medios que ayer vimos para darnos cuenta y las redes sociales", afirmó.

AMLO no dijo estar preocupado por la supuesta campaña negra en su contra, ya que alegó que lo “importante es que la gente está muy consciente y ya no se deja manipular".

Lee también: AMLO: Opositores están ''exagerando'' sobre los hechos violentos de los últimos días

¿Cuántos muertos hubo durante ola de violencia en México?

De acuerdo con cifras del propio López Obrador, durante el primer fin de semana tras la ola de violencia que comenzó el pasado 9 de agosto hubo un total de 196 muertos.

Al mandatario afirmó que ha sido el final de semana con menos homicidios, “sin embargo, por la propaganda la percepción es otra y tiene que ver con el interés de quienes llevaron a cabo estas acciones”.

Respecto al saldo mortal de la ola de violencia en cinco estados de la república, Sedena reportó la muerte de 10 personas en Ciudad Juárez el 9 de agosto, y otras 11 víctimas mortales en Baja California durante el 11 de agosto. También se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y negocios y tiroteos.

AMLO aseguró que sus adversarios políticos “están exagerando” los hechos violentos de los últimos días, siendo la postura oficial del Gobierno Federal que en México “hay propaganda del narco, no terrorismo”.

“Está como montado, es propagandístico. No hay ningún problema mayor, pero sí quieren agarrar esa bandera de la violencia”, alegó.

Te recomendamos leer: Adjudican hechos de Baja California al CJNG; cierran comercios y suspenden clases

¿Estrategia de "abrazos, no balazos está funcionando"?

Durante la conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, los titulares de la Secretaria de Gobernación (Segob) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respaldaron la estrategia de seguridad de AMLO, y aseguraron que los hechos violentos de este agosto son prueba que "abrazos, no balazos" funciona.

El general Luis Cresencio Sandoval González de Sedena, afirmó que se ha registrado un "debilitamiento del crimen" por lo que la violencia solo busca "distraer las fuerzas de seguridad" o bien, "por el debilitamiento quieren sentirse aún fuertes y generan situaciones de violencia".

Por su parte, Adán Augusto López, titular de Segob dijo que "no son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos".

AMLO mantuvo su postura que los reportes de los medios de comunicación sobre los hechos son "propaganda negra, campañas de calumnia, amarillismo".

“Quiero decirle al pueblo de México que esté tranquilo: hay gobernabilidad, hay estabilidad y al mismo tiempo hay interés de nuestros adversarios, los conservadores, de magnificar las cosas, de hacer periodismo amarillista, sensacionalista”, afirmó AMLO.

Con información de El Universal, LatinUs y Milenio.