Reservar informaciÃ³n de Sedena, sin relaciÃ³n con viajes de Cresencio Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la decisión de reservar la información de la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, tenga relación con los viajes que realizó el secretario Luis Cresencio Sandoval y su familia en aeronaves militares y comerciales con cargo al erario público, según una investigación realizada y dada a conocer el día de ayer por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en alianza con Fábrica de Periodismo.

"No, no, no, es que tenemos que protegernos porque la DEA está informado a Proceso y a otros y ahora resulta que el Pentágono informa al 'Washington Post', hackean (Guacamaya)".

¿Qué reveló los correos filtrados por Guacamaya?

De acuerdo con correos electrónicos obtenidos por el grupo de activistas Guacamaya, el secretario de la Defensa Nacional y su familia han hecho viajes en aviones militares y comerciales, en categoría premier, además de haberse hospedado en hoteles de lujo.

De acuerdo con los correos que hackeo Guacamaya, en sus viajes el alto mando castrense lo acompañan, 10 elementos de la Defensa para sus necesidades: ayudantes de campo, asistentes para él, para su esposa, jefe de seguridad, médico, enfermera, intérprete, además de efectivos encargados de la avanzada.

Los viajes del general Luis Cresencio Sandoval González al extranjero son poco conocidos. Lejos de los reflectores, sin alardes, los viajes del secretario de la Defensa Nacional (Sedena) son viajes de "terciopelo", como se dice en el argot militar: en jets del Ejército, hoteles de alta gama, comidas y cenas en buenos restaurantes, viáticos en suficiencia, visitas a museos y lugares emblemáticos de las ciudades visitadas