A pocas horas de la llegada de los Tres Reyes Magos, la paz y la unidad es lo último que se ve en las sucursales de una conocida tienda mayorista, donde muchos han iniciado confrontaciones por la “preciada” rosca de Reyes.

Así se muestra en redes sociales, donde varios vídeos retratan a los usuarios peleando por una rosca de Reyes de Costco. No han faltado quienes han confrontado a los llamados “revendedores”, quienes aprovechan la demanda del producto para acapararlo y después vender por un precio más elevado.

Los conflictos no son nuevos, pues el fenómeno de la reventa ya ha causado peleas por palomeras exclusivas e incluso pasteles de la misma cadena de tiendas. No obstante, con las redes sociales, ahora son varios los usuarios que exhiben a los revendedores o deciden enfrentárseles.

Tal es el caso de una mujer que grabó el momento en que un revendedor subía las roscas que compró a su auto, por lo que decidió confrontarle y reclamar que no dejó nada para quienes no se dedican a la reventa.

En respuesta, el hombre le dice: “Las pagué, no me las estoy robando“. Esto causó un debate, entre los que consideran que cada quién decide comprar o no a los revendedores y según el precio que ellos disponen.

Mujer le reclama a revendedor del Costco por haberse llevado todas las roscas del Día de Reyes.



“Las compré, no me las estoy robando”, le dijo luego de que ella le dijo que no dejó ninguna para quienes no son revendedores.



¿Qué opinas? pic.twitter.com/sq9RZ2YYYV — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) January 5, 2024

Le “tumban” negocio a revendedora de rosca de Reyes en Tijuana

Sin embargo, son también muchos los que no están de acuerdo con esta práctica e incluso se han sumado para “tumbarle” el negocio a los revendedores.

Así lo constata un vídeo grabado en Tijuana, donde se ve a una adulta mayor reclamar a una mujer que llevaba varias roscas. Al parecer, a la revendedora se le cayeron unas al suelo, momento en que los demás socios aprovecharon para recogerlas y llevárselas a sus respectivos carritos.

En el vídeo se ve cómo también otros usuarios deciden quitarle de dos a tres roscas a la mujer desde el carrito.

#Tijuana Esta mañana en Cotsco Vía Rápida, le tumbaron el changarro a una revendedora 🤭 pic.twitter.com/TNfLOa2Sqw — Blanco y Negro (@BlancoyNegroMx) January 5, 2024

Como se sabe, el fenómeno de la reventa tomó auge tras la crisis económica que dejó la pandemia de Covid-19, pues muchos decidieron emprender a través de la compra de insumos necesarios, como el gel antibacterial, cubrebocas, toallas desinfectantes e incluso papel higiénico.

Debido a la falta de insumos y la carestía, diversas cadenas de tiendas mayoristas decidieron limitar el número de piezas que podían venderse, las cuales forman parte de la canasta básica, tales como: huevo, aceite, leche y papel higiénico, entre otros insumos.

No obstante, los pasteles y panes no se consideran tal, por lo que su venta no ha sido limitada.