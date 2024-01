CIUDAD DE MÉXICO.- La madre de una de las ocho mujeres colombianas reportadas como desaparecidas en Tabasco contradijo a las autoridades locales y federales, pues asegura que integrantes de un grupo criminal sí mantenían retenidas a las jóvenes en contra de su voluntad.

Señaló que durante los nueve días que estuvieron cautivas por los criminales, recibieron alimentos y un único celular que utilizaban todas para comunicarse con sus familiares, pero debían compartirlo.

“No, ellas sí estuvieron retenidas. Obvio fue en contra de la voluntad de ella porque esas niñas no querían estar ahí. Las tenía un grupo, no sé qué grupo, no sé, pero sé que es algo ilegal”, contó la familiar a Telereportaje XEVT y transmitido en el programa de Ciro Gómez Leyva.

“Estuvieron retenidas, les daban comida, sí, se quedaban dormidas. A ellas siempre les dieron un número (celular) para que entre todas se lo turnaban, una cada hora lo tenían, como para poder comunicarse con nosotros”.

La madre, quien decidió omitir su identidad, describió que su hija siempre lloraba cuando le hablaba por teléfono.

"Las personas que las tenían, gracias a la presión de la opinión pública, las liberaron. Pero no hubo un rescate, eso jamás lo hicieron", dijo la mamá de una de las escorts colombianas desaparecidas en Villahermosa, Tabasco.

“Ella me decía, mamá, estamos aburridas de estar aquí encerradas. Siempre lloraban, todas las niñas al momento que charlaban con nosotros, siempre lloraban, angustiadas”, refirió.

Aseguró que fue por decisión de quienes las tenían retenidas que las liberaron, ya que les pesó la opinión pública.

El consulado de Colombia en México informó que una vez que la fiscalía de Tabasco entregue a las jóvenes al Instituto Nacional de Migración (INM) las regresarán a Colombia. Ahí las recibirán en Centro Operativo Antitrata en donde les brindarán protección a ellas y a sus familias.

Hallan sanas y salvas a ocho colombianas

El pasado sábado 13 de enero, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco informó que, con el apoyo del Gobierno del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase), se efectuaron operativos hasta dar con el paradero de las ocho jóvenes.

“Se logró su ubicación en un hotel de paso de la ranchería Anacleto Canabal cuarta sección, sobre la carretera Villahermosa-Cárdenas, lugar en el que las localizaron sanas y salvas”, precisó la fiscalía local.

Colombianas fueron contratadas para una fiesta

El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, informó que a las colombianas halladas en Tabasco las contrataron para acudir a una fiesta, y señaló que las regresaran a su país de origen.

Este martes 16 de enero, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Rodríguez Bucio aseguró que “todas (las colombianas) se dedican al servicio de acompañamiento y las contrataron para una fiesta privada mediante un chat”.

El funcionario federal aseveró que todas las colombianas “por su voluntad permanecieron en el lugar de la fiesta hasta el 13 de enero”.

“Negaron estar retenidas o secuestradas. Incluso, una de ella editó un video donde manifestó estar bajo los influjos del alcohol y sentimental cuando se comunicó con su familiar en Colombia y se dijo sorprendida al saber que las buscaban”.

