Twitter Blue, estos son los requisitos para tener una cuenta verificada de Twitter

Tras la compra de Twitter por Elon Musk, el empresario lanzó una nueva iniciativa llamada Twitter Blue para aplicar un cobro mensual a las cuentas verificadas de la plataforma social como las pertenecientes a celebridades o figuras públicas.

El pago por una cuenta verificada de Twitter fue una medida controversial del empresario dueño de Tesla, debido a preocupaciones de los usuarios por posible suplantación de identidad de las cuentas con la codiciada palomita azul.

La controversia sumada a críticas a varias medidas implementadas por el nuevo dueño llevó a varios usuarios con cuentas verificadas a cambiar su nombre a “Elon Musk” en protesta, esto unos días antes del lanzamiento programado de Twitter Blue.

En respuesta, Elon Musk estableció nuevos requisitos para obtener una cuenta verificada de Twitter.

Como medida de prevención para evitar la suplantación de identidad dentro de la plataforma, Twitter Blue no estará disponible para usuarios con cuentas recién creadas.

Para poder ser contratar de Twittter Blue y obtener la palomita azul, la cuenta que intenta hacer la suscripción debe tener más de 90 días de antigüedad.

La compañía consideró que al establecer un plazo de 90 días para obtener una cuenta de Twitter Blue disuadirá a los usuarios que solo deseen darse de alta para obtener la verificación y suplantar a alguna empresa, celebridad o político.

Ahora los usuarios de la plataforma social deben esperar para ver si el nuevo requisito para obtener una cuenta verificada resulta exitoso, pues varios internautas han mencionado que los posibles suplantadores pueden crear sus cuentas desde ahora en preparación a cuando se implemente el cobro.

Anteriormente Musk anunció que aquellas cuentas que ya cuenten con verificación antes del lanzamiento de Blue no podrán cambiar sus nombres.

El tener una cuenta verificada de Twitter tendrá un costo de ocho dólares o 156.03 pesos al mes.

Requisitos adicionales al pago mensual y una antigüedad de 90 días no han sido revelados.

Tras su entrada a Twitter como nuevo dueño el pasado 29 de octubre, Elon Musk anunció que el cobro por cuentas verificadas iniciaría el 7 de noviembre pero fue pospuesto hasta el 9 de noviembre, un día después de las elecciones intermedias de Estados Unidos.

La modalidad de pago estuvo vigente por unas horas antes de que Elon Musk cancele la medida y retirará la palomita azul a cientos de usuarios.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.



We will keep what works & change what doesn’t. — Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022