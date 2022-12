Whatsapp: ¿Cómo bloquear tu cuenta en caso de que te roben el celular?

Que se nos pierda o nos roben el celular puede ser toda una tragedia y es muy importante proteger nuestra privacidad. Por esa razón, aquí te decimos cómo se bloquea una cuenta de WhatsApp en caso de que seas víctima de un robo.

Si bien el primer paso puede ser tratar de localizarlo, en muchas ocasiones lo mejor es optar por el bloqueo de la SIM, las apps del teléfono, y, en caso de ser necesario, el cambio de contraseñas de redes sociales y demás plataformas. Sin embargo, en el caso de tu cuenta de Whatsapp y con la finalidad de evitar que pierdas información, este el paso a paso que debes seguir para bloquearla automáticamente.

Paso a paso para bloquear WhatsApp en caso de robo

A través de este proceso podrás estar seguro de que nadie podrá acceder a tus conversaciones de WhatsApp en caso de que, desafortunadamente, pierdas o te roben el celular.

El primero paso es bloquear tu tarjeta SIM, esto se realiza a través de tu compañía telefónica (Telcel, A&T, Movistar, etc) deberás proporcionar algunos datos para acreditar la propiedad pero, es necesario no solo por seguridad de WhatsApp, con ello podrás estar seguro de que no realizarán malas prácticas desde tu número.

Una vez que se haya bloqueado la SIM ya no será posible verificar tu cuenta de WhatsApp en ese teléfono pues recuerda que es necesario recibir un mensaje de texto (SMS) o una llamada para verificar la cuenta.

Sin embargo aún hay algunos pasos que se recomienda seguir:

Envía un correo electrónico a "support@whatsapp.com" con el título "Teléfono robado/extraviado: Por favor, desactiva mi cuenta" y en el cuerpo del mensaje incluye tu número de teléfono en el formato internacional completo, es decir, incluyendo el código del país que, en el caso de México es “+52”.

La razón de este paso adicional es que, como explica WhatsApp, aunque tengas la tarjeta SIM bloqueada y el servicio telefónico suspendido, tu cuenta todavía podría utilizarse con una conexión Wi-Fi si no los contactas para solicitar la desactivación de tu cuenta. La compañía también aclara que no puede ayudarte a localizar tu teléfono o a desactivar tu cuenta desde otro dispositivo.

¿Qué pasa si desactivo mi cuenta de WhatsApp?

Una vez que hayas bloqueado tu cuenta de WhatsApp, para recuperar tu comunicación a través de esta plataforma de mensajería instantánea debes solicitar a tu operador móvil que te expida una nueva tarjeta SIM con el mismo número de teléfono.

Cuando tengas un nuevo smartphone debes descargar WhatsApp desde la tienda de aplicaciones que te corresponda y seguir los pasos para verificar tu cuenta. Si realizaste una copia de seguridad recuperarás las conversaciones que tenías antes de perder tu otro celular.

Y es que WhatsApp nos recuerda que cuando bloqueamos la cuenta esta no se elimina por completo, de hecho, tus contactos todavía podrán ver tu perfil y hasta enviarte mensajes los cuales quedarán pendientes durante un periodo máximo de 30 días de manera que, cuando recuperes tu perfil, estos se mostrarán automáticamente. No obstante, si no vuelves a activar tu cuenta en un plazo de 30 días, se eliminará por completo.