Advierten que si el INE pierde autonomía se acaba la democracia.

Si la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral federal caen, se acabó la democracia electoral de México, coincidieron hoy los tres panelistas que participaron en la mesa panel “Las instituciones electorales, pilares de la democracia en México” que organizó el Centro Empresarial de Mérida (Coparmex).

Los funcionarios electorales Moisés Bates Aguilar, presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac); Fernando Bolio Vales, presidente del Tribunal Electoral del Estado; Uuc-Kib Espadas Ancona, consejero general del INE; y la presidenta de Coparmex Mérida, Beatriz Gómory Correa, también coincidieron en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer las actuales instituciones electorales y jurisdiccionales, que costó décadas en construir, costó sudor, lágrimas y sangre, para que las elecciones tengan un retroceso de 50 años.

¿Cuál es la campaña que lanzó Coparmex para defender la autonomía del INE?

Como parte de la campaña que realiza la Coparmex nacional para la defensa del INE #YoDefiendoAlINE, su filial de Mérida convocó a empresarios, representantes de la sociedad civil, universitarios y ciudadanos para que escucharan las opiniones de los funcionarios electorales ya mencionados.

Y al final, la dirigente de Coparmex Mérida enfatizó que los ciudadanos tienen la última palabra en esta controversia. “Yo, defiendo al INE”, dijo con voz fuerte, lo que originó aplausos de los asistentes.

En su mensaje de bienvenida a los ponentes e invitados, Beatriz Gómory recordó que el INE ha enfrentado desafíos durante su existencia y el actual no es la excepción, sin embargo, este es un momento clave para el futuro democrático del país y la sociedad no puede dar ni un paso atrás ni perder un sistema electoral que han construido por décadas con tanto esfuerzo porque instituciones como el INE son contrapesos y generan equilibrio en el uso del poder.

“Este es el momento de los ciudadanos, nosotros tenemos el poder de decidir con nuestro voto quién nos debe gobernar y también premiar o castigar con este mismo voto a los buenos y malos gobiernos, a los buenos y malos partidos políticos y buenos y malos legisladores”, señaló.

“También tenemos que aceptar los resultados de las votaciones, nos guste o no, porque confiamos en nuestro árbitro electoral que está conformado por ciudadanos como nosotros. Y una vez elegido nuestros gobernantes, nos toca participar con muchas ganas, todos unidos formando un solo equipo ganador que es México.

¿Por qué Coparmex se pronuncia contra la polarización de la sociedad?

"Por que nuestro país es mucho más grande que todas nuestras diferencias, no podemos aceptar divisiones ni polarizaciones, para ganar necesitamos trabajar en equipo, en Coparmex ponemos todo nuestro esfuerzo para que el modelo de desarrollo inclusivo sea una realidad, donde el estado democrático y estado de derecho, junto con el crecimiento económico y social sustentable, nos dé como resultado paz, justicia y prosperidad para todos, donde nadie se quede atrás”, añadió Beatriz Gómory. Mesa panel “Las Instituciones Electorales, Pilares de la Democracia en México.

Dijo que este tipo de eventos son importantes porque no se puede defender lo que no se conoce y menos lo que no se entiende. Y en la defensa del INE:

“No podemos permitir dar un paso atrás, necesitamos instituciones electorales sólidas, fuertes, confiables e independientes de cualquier gobierno o partido político del momento”.

El licenciado Bates Aguilar afirmó que hoy son momentos importantes para México y Yucatán en específico, pero más que nada para la democracia porque por mucho tiempo, con mucho sudor, lágrimas y sangre se construyó este sistema democrático.

“Siempre me preguntan los reporteros si estamos de acuerdo o no con la llamada reforma electoral que se plantea en estos momentos. Hoy, son indispensables para el funcionamiento del sistema democrático del país”, destacó.

¿Cuál es el grado de confiabilidad del PREP?

“Habría que revisar el origen de este sistema actual. Siempre comentábamos cómo son los procesos de hoy, son certeros. Todos fuimos testigos que el mismo domingo de la elección pasada se dieron a conocer los conteos rápidos que definió quiénes serían los gobernadores, en horas, los PREP confirmaron las tendencias y los cómputos municipales volvieron a confirmar los resultados con un exactitud de casi el 100%. Esto da confianza que los resultados de las autoridades electorales son certeros y define a las próximas autoridades en horas”.

“Hace 20 años o un poco más nos preguntábamos cómo eran las elecciones en esa época. Hoy tenemos un público joven que no lo sabe. Cuando incursioné en el servicio electoral no eran en nada comparadas con lo que hoy tenemos. Hoy tenemos autoridades altamente especializadas, políticamente neutras para tomar las decisiones que más convenga a la legalidad y legitimidad”, recordó.

“A partir de la reforma de 2014, los oples (Organismos Públicos Locales Electorales) que son los institutos estatales electorales han organizado 57 elecciones a la gubernatura, 2 elecciones extraordinarias, 153 procesos electorales para la renovación de ayuntamientos, 99 procesos para la elección de congresos locales. En todo estos procesos, los oples han hecho posible la elección democrática y legítima de 55,336 cargos públicos que estuvieron en la contienda en los últimos 8 años.

Fueron 55 gobernadores, 3,296 diputados, 5,932 presidentes municipales, 5,562 síndicos y 40,491 regidores. Esto sin contar con otros cargos como presidencias de comunidades, comisarías, entre otras, y los procedimientos de participación ciudadana autorizadas por la ley”.

“Con estos datos queda demostrada la participación e importancia de los institutos electorales locales en la vida democrática de México”, reiteró.

“Es común decir, que desaparezcan los oples y que dejen todo al INE. La propia legislación tiene bien definido las funciones de cada organismo electoral, INE y oples son un binomio fortalecido con la reforma de 2014 y poco a poco demuestra su eficacia y valía en la organización de las elecciones”.

Antes, ya se ha pretendido desaparecer a las autoridades electorales

El presidente magistrado del Tribunal Electoral, Fernando Bolio, leyó un largo texto que rebasó el doble de los 5 minutos de intervención, hizo un recuento de sus cargos electorales, el momento histórico que le tocó vivir cuando el gobierno del estado quiso desaparecer el consejo electoral y convocó al desacato, cuando avaló y reconoció el primer candidato independiente de Yucatán que ganó en Yobaín y la sesión de 14 horas en el Congreso de la Unión donde defendió la permanencia de los institutos electorales estatales del país.

“Hoy se discute de nuevo la desaparición de todas las autoridades electorales, como se pretendió en 2011, la iniciativa no prosperó porque la defendió la sociedad civil”, señaló.

“Esta iniciativa que hoy se discute, si se concreta, afectaría enormemente el sistema electoral mexicano que tanto ha costado construir, con el que tenemos la democracia que hoy goza la ciudadanía. Equivaldría a un retroceso de más de 50 años".

Es un hecho que la ley electoral vigente se ha transformado con el paso del tiempo y su aplicación se tiene que perfeccionar con el respeto irrestricto del federalismo mexicano. Los sistemas de representación y órganos electorales tienen que ser constitucionalmente autónomos para que respondan al mandato popular”.

“Yucatán es un laboratorio electoral, nuestra ley electoral fue pionero de la candidatura independiente. Yobaín fue el primer municipio con alcalde independiente, me tocó dar un mensaje en ese lugar, la gente gritaba Ipepac (nombre del instituto electoral) y la prensa nacional e internacional reconoció ese avance democrático”, manifestó. “Hay que cuidar Yucatán, antes de ser mexicanos, nacimos y somos yucatecos”.

Coparmex: Si INE pierde autonomía se acaba la democracia

Por su parte, el consejero general Espadas Ancona, último en la ronda de opiniones, afirmó que es evidente que el gobierno federal actual quiere desaparecer al INE y la campaña de desprestigio lo llevó a acusar de que gastan el dinero en la compra de croquetas para perros y que los consejeros ganan muchísimo dinero.

Eso no es cierto. El INE sí compra croquetas porque tiene dos perros entrenados para la detección de explosivos y tiene que alimentarlos. En el caso de los sueldos afirmó que nadie se hace rico con los salarios que perciben y ya quisieran ganar los sueldos que tienen los ministros de la Corte.

También afirmó que el INE no sale caro a los ciudadanos, recibe 2 centavos por cada 10 pesos que ingresa al gobierno. El 30% del presupuesto del INE es para el pago de espacios donde se expiden las credenciales de elector, que son gratuitas, hay un alto costo para el monitoreo de promoción electoral, se invierte 8 centavos por boleta que evita su falsificación, entre otros gastos prioritarios.

Recordó su época de militante del PRD donde el partido en el poder replicaba boletas porque no tenían seguridad, rellenaba urnas porque no eran transparentes, cambiaba resultados y compraba votos. Era tanto la manipulación del proceso electoral que la gente ya sabía quién iba a ganar.

Espadas Ancona respondió una pregunta del público sobre la participación del narco en las elecciones. Dijo que por el tamaño del país, ningún grupo criminal tiene un impacto en el resultado de las elecciones. Quizá en pequeñas poblaciones o zonas o hasta en algún municipio, pero no controla ni siquiera un distrito electoral.

Lo que sí impacta son la pobreza y la desigualdad. Por ello, a mucha gente no le importa la democracia electoral, ni lo que pase con el INE. Sí están a favor de acciones de gobierno que normalmente son tachadas de populistas, pero cuanta pobreza y cuanta desigualdad son necesarias para que la base misma del sistema democrático se rompa por esas causas. Responden jóvenes a convocatoria de Coparmex en defensa del INE

Cuánta pobreza tiene que haber para que una persona venda su voto por un sándwich y un jugo, cuánta desigualdad tiene que haber para que el resentimiento se acumule a lo largo de los años y genere actitudes francamente antidemocráticas de segmentos muy amplios de la población.

“Decía yo que está bien cuidar los pilares de la democracia, no lo voy a disimular, si la autonomía del INE y del tribunal electoral caen, se acabó la democracia electoral en México”, vaticinó.

Como cierre de la mesa panel, la Coparmex premió a los jóvenes que crearon vídeos cortos sobre la defensa del INE. El primer y segundo lugar correspondió a las estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab, quienes recibieron $5,000 y $3,500 de premio, respectivamente, y el tercer lugar fue para las universitarios de la Modelo, que recibieron $1,500.

Todos los vídeos participantes estarán disponibles en la página web de Coparmex.

Concurso #YoDefiendoAlINE

Estos son los ganadores del concurso estudiantil universitario de vídeo #YoDefiendoAlINE, organizado en el marco de la mesa “Las instituciones electorales, pilares de la democracia en México”:

1° lugar: Equipo 2. Anáhuac Mayab: Ana Shadai Tejeda Bueno, Sabina Elías Broca, Narcedalia Quian Moo y Nicole Martínez Cetina.

2° lugar: Equipo 28. Anáhuac Mayab: Danna Paola Torres Bravo, Vanessa Mollinedo López y Ana Camila Osorio Figueroa.

3° lugar: Equipo 29. Universidad Modelo: Rachel Janet Cordova Uscanga, Ledy Guadalupe Jimenez Garcia y Miriam Yaresbi Mendez Marrufo.