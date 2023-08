Sonora Dinamita reprocha al alcalde de Progreso por un ''engaño''

PROGRESO.— En sesión solemne de Cabildo celebrada ayer a las 9 a.m. en Palacio Municipal, el alcalde Julián Zacarías Curi presentó su Segundo Informe de Gobierno 2021-2024.

Al evento asistieron solo los regidores y Rafael Combaluzier Medina titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentable de Yucatán (Sepasy), en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Mientras sesionaba el Cabildo, en Facebook surgió una polémica sobre el grupo musical que anoche amenizó la presentación de resultados de gobierno en la Unidad Deportiva Progreso, en la calle 46 con libramiento a Chicxulub Puerto.

Usuarios de Facebook señalaron que no se contrató a la Sonora Dinamita original sino a una “chafa”.

La propia Sonora Dinamita publicó: “Julián Zacarías Curi ese grupo NO Es La Sonora Dinamita como nos etiqueta y anuncia usted; el grupo que anuncia usted es uno que comete fraudes engañando al público con publicidad engañosa. Por favor no se preste al engaño público con grupos que denigran la calidad musical. Si nuestro costo está arriba de su presupuesto, contrate a cualquier otro grupo que NO usurpe el nombre de cualquier grupo musical. O, bien, apoye al talento local. Hay excelentes en su comunidad”.

En efecto, el martes 15 el Ayuntamiento boletinó que después del informe nocturno del edil se presentará “la Sonora Dinamita”, pero el miércoles 16 boletinó que será “la Sonora Dinamita: Embajadores de la cumbia”.

La sesión solemne de Cabildo de ayer fue transmitida en las páginas del Ayuntamiento y del alcalde en Facebook.

Zacarías Curi dijo en un año se hicieron obras de infraestructura, de desarrollo e inversiones, con empleos y certeza.

Progreso es un municipio donde se ha privilegiado la salud, aseguró, y se ha apoyado a los atractivos turísticos; de punta a punta en todo el territorio de Progreso se cuenta con un atractivo que beneficia a cientos de familias.

También dijo que entregaron apoyos al deporte, para jóvenes con futuro prometedor y se recuperaron espacios públicos.

En la rendición de cuentas se ha cumplido con cumplir, todos los regidores y funcionarios han cumplido con responsabilidad.

En su breve mensaje, el edil invitó al evento de anoche, donde, dijo, ampliará el informe de resultados y lo hecho en el municipio.

La sesión solemne de Cabildo se realizó a puertas cerradas.

No hubo protestas de los vecinos de la calle 82, donde se construye el viaducto elevado. Cancelaron la manifestación que habían programado debido al fallecimiento de Gerardo García Núñez, vecino cuya casa resultó dañada por las vibraciones de las perforaciones, y acompañaron a los familiares en los funerales.— Gabino Tzec Valle