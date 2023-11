El regreso de la historia de “El Maleficio” a la televisión, esta vez con las actuaciones de Fernando Colunga y Marlene Favela han causado revuelo en los televidentes que la vieron pro primera vez en 1983.

No obstante, pese a su fama, “El Maleficio” también tiene fama de telenovela maldita que ha trascendido a través de los años debido a los extraños fenómenos paranormales que se registraron en el set de grabación.

Y es que lejos de ser una historia de amor, “El Maleficio”, producida por Ernesto Alonso y dirigida por Raúl Araiza, exploró temas como la brujería y el ocultismo, por lo que no es de extrañarse que para esta ocasión, con la nueva producción, se mandara incluso a hacer una limpia al set de las grabaciones.

Sucesos paranormales en “El Maleficio”

De acuerdo con TvyNovelas, la producción de “El Maleficio” (1983) contaba que uno de los cuadros de Enrique de Martino, cuyos ojos brillaban con los efectos especiales de la época, y que el protagonista usaba como comunicación con el demonio Bael, nunca duraba tiempo colgado y se caía entre tomas.

Otro fenómeno que experimentó la producción fue el hecho de que comenzaron a perderse cosas y en algunas escenas de los rituales las luces se apagaban solas y no por efectos especiales.

La psicosis llegó a tal punto que los actores y otros agentes de la producción comenzaron a realizar limpias en el set y en sus propias casas, como fue el caso de Malena Doria, según cita el medio, quien experimentó sonidos extraños en casa y ver mover algunos de sus objetos cuando estaba sola.

Por si fuera poco, varios actores dijeron sentirse observados y haber visto siluetas extrañas en el set.

Marlene Favela revela que puede hablar con fantasmas

Según narra Marlene Favela, la nueva producción de “El Maleficio” no se ha salvado de experimentar cosas extrañas.

“Nos han pasado cosas, hay una lámpara ahí que sube y baja de intensidad, por eso ahora que estuvimos en Roma me traje agua bendita para alejar las malas vibras. En la mañana me persigno, también a mi hija, y me traigo mi botellita”, reveló la actriz, dejando impactados a los periodistas.

Incluso reconoció que ella es conocedora del fenómeno paranormal y puede ver fantasmas: “Yo tengo ese don de ver gente que ha fallecido y puedo platicar con ellos”, señaló.

Sobre trabajar con “El Güero” Castro y Fernando Colunga, Marlene Favela no tuvo sino palabras de amabilidad para ambos.