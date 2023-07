Karla Panini hace comentario sobre el matrimonio, la tunden en redes sociales

MONTERREY.— Una vez más, Karla Panini ha generado una ''ola'' de críticas y ataques en su contra luego de que diera su opinión sobre el matrimonio.

Asimismo, la exlavandera afirmó que ella sí cree en el concepto, pese a que se ha divorciado en una ocasión y que su actual relación amorosa se dio en medio de una polémica y complicada situación que hasta el día de hoy le ha causado ser una de las mujeres "más odiadas" de todo México.

Karla Panini hace comentario sobre el matrimonio, ¿qué dijo?

Fue mediante su cuenta de Instagram, que la ahora conductora de un podcast compartió un fragmento de un episodio en el que afirmó no querer volver a divorciarse.

Karla Panini no quiere volver a divorciarse y dice creer en el matrimonio

En su plática, la regiomontana también destacó que tanto ella como su marido saben lo que implica separarse y es algo por lo que no quiere volver a pasar.

"Yo lo primero que le dije a mi ahora marido es que yo no me quiero volver a divorciar, si no vamos por el mismo camino, solos nos vamos a poder, desgraciadamente ya nos sabemos el caminito fácil de no funcionó pues bye, a ver abogado, papeles y divorcio y adiós, pero yo no quiero que suceda... no crecí en ese ambiente", explicó la excomendiante.

Aunado a ello, Karla Panini señaló que ella cree en el matrimonio, pese a que ella y Américo (su esposo) antes de casarse tuvieron "matrimonios fallidos".

"Entonces como yo no crecí así yo sí creo en el matrimonio, sé que se puede, pero sé que sola no voy a poder... pero los dos venimos de fracasos totalmente matrimonios fallidos y situaciones terribles...", expresó la comunicadora. Tunden a Karla Panini por comentario sobre el matrimonio

Luego de compartir este vídeo, de inmediato internautas reaccionaron en contra de la exlavandera, a quien le recordaron la polémica que la persigue, es decir, haberle quitado el marido a su "amiga", Karla Luna, quien falleció peleada con Karla Panini, pues aunque la rubia ha insistido en que arreglaron sus diferencias, la familia y amigos de la occisa niegan que eso haya sucedido.

"Mi reina, ¿cómo puedes pedir ayuda de dios? Cuando tú misma destruiste un matrimonio"; "También te enseñaron a robar maridos"; "No te enseñaron a respetar un matrimonio", fueron algunos de los comentarios con los que criticaron las palabras de la regiomontana. Karla Panini afirma que le pide a Dios no volver a divorciarse

Cabe destacar que, Karla Panini se casó con el comediante, productor y conductor de TV, Óscar Burgos, en una comentada boda televisada.

Mucho tiempo después, Karla Panini y Burgos anunciaron su separación indicando que fue por trabajo y no por infidelidad, aunque después se supo que en realidad la exlavandera tenía una relación con Américo, la pareja de su compañera Karla Luna.

