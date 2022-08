Estos son los consejeros de Morena elegidos en Yucatán; admiten acarreo y compra de votos en elecciones internas

Mario Mex Albornoz, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, informó que 20 mil personas participaron en la elección de consejeros, y aunque calificó al proceso de histórico, reconoció que hubo acarreo y compra de votos en todos los distritos.

“Encontramos que hay irregularidades y vamos estarlas procesando, ya nos empezaron a llegar de parte de algunos compañeros y compañeras las evidencias, entonces, vamos a ver cómo concluye este proceso y habrá que calificar esta elección y si procedería una impugnación”, informó.

El mismo Comité Ejecutivo Estatal señaló en un comunicado denuncias en redes sociales de utilización de recursos para movilizar gente a través de autobuses provenientes en su mayoría de comisarías de Mérida como Molas, San Pedro Palomeque, y Dzununcán.

En entrevista con el Diario, Mex Albornoz señaló que dichas prácticas son las que se utilizan en otros partidos como el PRI.

“Justamente la gente que hacía fila para votar identificó a algunos personajes que apenas el año pasado saltaron del PRI a Morena. Esto se vio, sobre todo, en el distrito 3 federal y algunas zonas del interior del estado”.

Agregó que se van a revisar todas las evidencias, aunque anticipó que es muy probable que haya impugnación, para lo cual tiene 3 días hábiles a partir de la asamblea de antier domingo.

Te puede interesar: Movilización de simpatizantes y militantes para elección de consejeros de Morena en Mérida

Dijo que para el domingo 7, cuando se deberá elegir al Comité Estatal, no esperan irregularidades de ese tipo. “En teoría no debería ser así, pues entre los 50 consejeros (que fueron electos el domingo) debería haber una elección democrática para ver quién se queda como presidenta”.

No obstante, anticipó que se va a verificar que no ocurran prácticas “penosas o lamentables”, pues eso solo generaría más impugnaciones.

“Nosotros como Comité Estatal, Morena Yucatán no solo desaprueba, sino que condena el acarreo y la compra de voto, de hecho, está prohibido por estatutos del partido y son prácticas que ya no deben estar no solo dentro de Morena, sino en un ningún partido”.

A pesar de todo, indicó que le da gusto que 20 mil personas hayan participado, pues se ve el interés de la gente.

“Fue un proceso abierto, incluso a altas horas de la madrugada había ciudadanos verificando. Es una votación histórica. No se había dado antes que en un proceso interno de Morena se aperturara la votación a la ciudadanía”.

Mex Albornoz igual hizo mención a los señalamientos de que fue un engaño afiliar a la gente que participó en la elección.

“En algunos casos detectamos, de acuerdo a la información que nos enviaron quienes estuvieron votando allí, que sí, y esto es parte del acarreo que realizaron algunos personajes, se dio por parte de personas que no saben qué es Morena y no tienen idea cómo funciona el partido”.

“Hubo gente a la que le estuvieron preguntando a qué iba y no sabían a qué. Desafortunadamente sí se dieron esos casos. Fue una jornada en donde hubo mucha participación, pero no podemos ocultar el hecho de que algunos personajes, algunos aspirantes sí recurrieron a este tipo de prácticas y eso es lamentable”.

Lee también: "Cochinero" en Morena: irregularidades en la elección de consejeros (VÍDEOS)

Resultados de los consejeros de Morena por Distrito en Yucatán

Consejeros del Distrito I

Alpha Tavera Escalante

Celmy Carolina Ocampo Ojeda

Fátima del Rosario Perera Salazar

Rosana Gisela Monforte Quetzal

Lucely Carolina KUyok Castillo

Wilmert Manuel Monforte Marfil

Homero Novelo Burgos

Enrique Ayora Sosa

Ángel de la Cruz Aguilar Valdés

Luis Alberto Estrada Ventura.

Consejeros del Distrito II

Lidia del Carmen Pech Bacelis

Sara Lucía Barroso Pech

Flory Grisel Cen Balam

Jéssica Saidén Quiroz

Malene Martín Gio

Martín Velázquez Sosa

Víctor René Lara Cauich

Héctor Rubén Cab Gómez

Mario Herbé Aguilar

Campos y Mario Alberto Paredes León.

Consejeros del Distrito III

Alejandrina León Torres

Alondra Salomé Gijón Berzunza

Anaid Monserrat Espinosa Castelán

Mirna Manzanilla Romero

Paola Rosales Montiel

Omar David Pérez Avilés

Julio Omar Itzá Martín

Daniel Enrique González Quintal

José Arturo Mijangos Chacón

Alejandro Reyes Brito.

Consejeros del IV Distrito

Estefanía Baeza Martínez

Laura Elidé Poot Valle

Georgina Piña Acosta

Mirna del Rocío Solís Granada

Fanny Caraveo Peralta

Fernando Xacur García

Carlos Bojórquez Urzaiz

Jorge Sánchez Reyes

Guillermo Calderón Carbajal

Elías Santamaría.

Consejeros del Distrito V

Juana Santos Vergara

Elsa Mariana Caamal Rejón

Jazmín Villanueva Moo

Kenia Walldina Sauri Maradiaga

Rubí Argelia Be Cen

Everth Dzib Peraza

Alan Renato Padrón Albornoz

Hervé Manuel Vallejos Sansores, Rubén Gaspar González Lizama

Abel Ramírez Cortés.

IVÁN CANUL EK/AGENCIA INFORMATIVA MEGAMEDIA