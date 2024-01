La estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido blanco de críticas por las cifras que lo ponen como el gobierno con más asesinatos en México. El más reciente en cuestionarlo fue el periodista de Univisión, Jorge Ramos en su intervención de este 29 de enero en La Mañanera en Palacio Nacional.

El periodista increpó al Presidente sobre su fallida estrategia de seguridad de “Abrazos no balazos”, misma que el mandatario terminó por decir que no se evaluaría y no se cambiaría. Pese a las cifras presentadas por Jorge Ramos, el Presidente presentó “sus datos” y explicó el contexto de éstos, sin embargo, pese a sus argumentos, aceptó que su sexenio podría cerrar con cerca de 190 mil homicidios dolosos, cifra más alta que en sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

Debido a lo anterior, en redes sociales ya comienzan a circular diversos vídeos que, con cifras del INEGI, respaldan que los gobiernos morenistas están marcados por los altos índices de violencia e incluso, estados que gozaban de tranquilidad en administraciones anteriores como Campeche, han sido ya víctimas de violencia e incluso, se han encontrado narcofosas.

Ante lo anterior, en una entrevista el candidato a la gubernatura de Yucatán, Renán Barrera Concha, habló del tema y mencionó el caso de la violencia que comenzó a imperar en Campeche.

Dichas declaraciones tuvieron tal repercusión que, tiempo después, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en su programa Martes del Jaguar arremetió contra el candidado del PAN-PRI-PRD.

El vídeo más reciente que se comenzó a hacer viral es uno de TikTok del usuario @soyivansaucedo titulado: “Ahora quieren joder a Yucatán”. Este vídeo inicia con una declaración con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien en una rueda de prensa explica las razones por las cuáles buscan ganar Mérida y Yucatán. Según las propias palabras de Delgado, se busca ganar el estado para subirlo a la cuarta transformación.

Al respecto, el usuario Iván Saucedo cuestiona el motivo por el que quieren gobernar Yucatán y, con base en ello, expone algunos datos de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública 2023 de algunos estados gobernados por Morena en 2022.

El usuario describe algunas cifras de homicidios, robo a negocios, secuestro y diversos delitos en Ciudad de México, Zacatecas, Veracruz, Michoacán, Morelos, entidades gobernadas con Morena y las compara con Yucatán, cuya cifra delictiva fue muy por debajo de los presentados con anterioridad.

Ante las cifras presentadas, el autor del vídeo cuestiona el por qué querer gobernar un estado que, durante años ha construido un territorio ejemplar en materia de seguridad y paz.