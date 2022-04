El Tren Maya va, asegura AMLO, pese a la suspensión dictada por un juez

CIUDAD DE MÉXICO.— Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó el fallo de un juez que suspendió de forma provisional el tramo 5 del Tren Maya, polémica obra que ha afrontado críticas de activistas y artistas.

"¿No vieron lo que estaban haciendo en Calica?"

El presidente López Obrador dijo, "Puede ser que haya gente preocupada por el medio ambiente, pero por lo general, se trata de gente sin convicciones, sin escrupulos morales, de ninguna índole, porque, ¿Cómo ahora les sale la preocupación por el medio ambiente?, qué ¿no vieron lo que estaban haciendo en Calica?".

El mandatario dijo que está esperando una respuesta de la costructora estadounidense Vulcan, sobre un planteamiento que le hizo el gobierno mexicano sobre la extracción de material pétreo y la explotación del puerto de Calica (Calizas Industriales del Carmen), en Quintana Roo, porque, "de lo contrario vamos a proceder jurídicamente".

Anuencia de campesinos y ejidatarios

El jefe del Ejecutivo federal dijo que "el trazo del Tren Maya respeta ríos subterráneos, no afecta cenotes, tan es así que los campesionos, ejidatarios, pequeños propietarios, todos dieron su anuencia, pero este es un asunto de tipo político".

Sobre el tema, el mandatario reflexionó, "¿Por qué los ambientalistas no se pronunciaron en contra de Xcaret?, que hicieron ríos o desviaron ríos subterráneos, eso ahí en el tramo 5, pero, en Valladolid, escarbaron para unir cenotes, y, ¿Cómo es que los ambientalistas nunca se dieron cuenta? y, ¿el juez de Mérida dónde andaba?, no lo supo, no es su obligación, porque él ve solo escritos".

AMLO: Los jueves deben procurar justicia

López Obrador dijo que "es todo lo que tiene que ir cambiando, porque un juez, lo que tiene que procurar es la justicia, para eso está en un distrito para hacer justicia, es como la Corte, es Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es la suprema corte del derecho, o de lo chueco".

El presidente López Obrador agregó, "Ya estoy pensando que estos de Calica, como ya no pueden sacar el material que se llevaban a EE.UU., ya me da mala espina, porque ya hay cada vez más ambientalistas que no existían, que no hacían presencia, están llegando y como el gobierno de EE.UU. está financiando grupos que actúan en México, contrarios a nosotros, como el grupo de Claudio X. González y otros personajes opositores a nosotros, y también asociaciones ambientalistas".

"Vamos a esperar a ver qué es lo que están ahora reclamando y buscar la formar de defendernos legalmente", dijo el mandatario.

El Tren Maya va, aseguró el Presidente

“Cada quien puede pensar con absoluta libertad y eso es lo que estamos viviendo ahora. Que el Poder Judicial resuelva, pero el tren va”, respondió López Obrador, quien los tachó de “pseudoambientalistas".

AMLO dijo que la construcción aún no se suspende porque no han recibido la notificación legal y descartó otras repercusiones.