AMLO acusa a oposición de estar "zopilotenado" el rescate de mineros atrapados en Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a políticos de la oposición de usar el caso de los 10 mineros atrapados en Coahuila con fines políticos.

El mandatario acusó a políticos de intentar sacar ventaja del derrumbe de la mina “El Pinabete” en vista de las próximas elecciones a gobernador en Coahuila, pero la ciudadanía en el estado “está muy avispada” por lo que no se dejará engañar.

“Ya andan zopilotenado. Van a haber elecciones en Coahuila, entonces van a querer, porque eso es lo peor, la falta de escrúpulos morales. Ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias. Y todavía, de manera oportunista, trafican con el dolor de la gente, sacan raja política”, afirmó.

AMLO señaló a los políticos y medios de comunicación de capitalizar las tragedias y recordó el incendio de la Guardería ABC durante el sexenio de Felipe Calderón, donde perdieron la vida 49 bebés.

“Fue lo que hicieron cuando el incendio de la guardería ABC, lo mismo, como se presentó esta desgracia, antes de las elecciones, con los medios culparon a quienes les convenía y así impusieron a un gobernador, valiéndose de la tragedia”, agregó.

“Le he dicho a la gente de Coahuila que no se deje manipular, no hace falta que yo les recomiende mucho porque ellos están muy conscientes”.