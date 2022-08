Caso Abigaíl. Realizan autopsia a joven hallada sin vida en separos de Oaxaca

SALINA CRUZ.- El caso Abigaíl dio un nuevo giro al realizarse una tercera autopsia a la joven que fue hallada sin vida en una cárcel municipal del estado el pasado 19 de agosto.

La familia de Abigaíl Hay Urrutia solicitó a un equipo externo de especialistas de Campeche una tercera autopsia para corroborar la necropsia que llevó a cabo la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) que señalan "asfixia por ahorcamiento" como causa de muerte.

"Lo hacemos para comprobar que mi hija no se suicidó. Yo no quiero que después de enterrarla me digan eso y den carpetazo, que también me digan que si no estoy contento con el resultado, la desenterremos", explicó José Luis Hay en entrevista con El Universal.

La segunda necropsia del cuerpo de Abigaíl fue realizada por un equipo interdisciplinario con el acompañamiento de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y coincido con los resultados presentados por el Ministerio Público, corroborando la muerte de "asfixia por ahorcamiento".

Despiden a Abigaíl Hay Urrutia, presunta víctima de feminicidio

El pasado 22 de agosto, familiares y amigos de Abigaíl Hay Urrutia velaron a la madre de 30 años, presuntamente asesinada por policías de Oaxaca, pero no fue sepultada a petición de la propia familia, quienes solicitaron una nueva autopsia.

Después de tres necropsias, y a la espera de los resultados, la joven fue sepultada en el panteón municipal de Salina Cruz este miércoles 24 de agosto. La familia y amigos cercanos de Abigaíl acompañaron al cortejo fúnebre desde la funeraria Bonola donde fue realizada la última autopsia.

El servicio fúnebre de la presunta víctima de feminicidio se dio en medio de protestas de mujeres que asistieron al sepelio para exigir justicia para Abigaíl. La madre de la joven abrazaba fotos de su hija mientras lloraba y era consolada por sus familiares.

¿Qué le pasó a Abigail Hay?

La oaxaqueña fue detenida por la policía municipal por agredir a su pareja en la vía pública, tras lo cual fue llevada a la comandancia en una patrulla municipal.

Abigaíl fue turnada al juez cívico calificador Joel Alberto Luis Velásquez y acusada de faltas administrativas por agredir a una persona en la vía pública. El reporte del juzgado señala que se le dieron tres alternativas para su liberación: pagar una multa, servicio comunitario o 24 horas en la cárcel.

Alberto Luis Velásquez afirmó que la joven aceptó pasar un día los separos de la cárcel municipal de Salina Cruz. Horas después de su detención, fue hallada sin vida en la celda, supuestamente a causa de un suicidio.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició una carpeta de investigación por el caso Abigaíl para determinar "si existe responsabilidad alguna por parte de los actores que intervinieron en la detención y posterior fallecimiento", mientras el padre de la joven acusó a los agentes municipales de asesinar a su hija e intentar encubrirlo.

