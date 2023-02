Polémicas de Layda Sansores: Desde los audios de 'Alito' Moreno hasta críticas a yucatecos

CAMPECHE.- Layda Sansores, actual gobernadora de Campeche por Morena, se ha visto envuelta en varias polémicas a lo largo de su carrera política entre los que destacan los audios de Alejandro ‘Alito’ Moreno o su confrontación con su compañero de partido el senador Ricardo Monreal.

Recientemente las polémicas de Layda Sansores implican a funcionarios de su administración y la acusación de tener conocimiento de las presuntas reuniones entre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y narcotraficantes del Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Layda Sansores, gobernadora de Campeche?

Layda Elena Sansores San Román nació en la ciudad capital de Campeche el 7 de agosto de 1945, donde funge como gobernadora desde septiembre de 2021. Es hija del exgobernador del mismo estado, Carlos Sansores Pérez.

Layda Sansores inicio su carrera política como militante del PRI donde permaneció por 30 años hasta su renuncia en diciembre de 1996, tras lo cual se unió al PRD y en 2001 ingresó a Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, antes de unirse a Morena en 2014, donde continua militando hasta ahora.

Desde 1976 ocupó varios cargos administrativos en el gobierno del entonces Distrito Federal; entre 1991 y 2009 ejerció como senadora y posteriormente como diputada Federal plurinominal.

Layda Sansores, gobernadora de Campeche desde 2021

En 2006 fue nuevamente Diputada Federal plurinominal para la LX Legislatura, en dicha ocasión por Movimiento Ciudadano, y se desempeñó como secretaria de la Comisión de Gobernación e integrante de la Comisión de Seguridad Pública.

En octubre de 2018 fue electa como la primera alcaldesa de Álvaro Obregón en la Ciudad de México. En 2021 fue elegida candidata de Morena para la gubernatura de Campeche.

Estas son algunas de las principales polémicas de Layda Sansores como gobernadora de Campeche por Morena.

Layda Sansores filtra audios de ‘Alito’ moreno

“El Martes del Jaguar”, el programa de redes sociales de Layda Sansores, ha sido la principal plataforma para las polémicas de la gobernadora entre las que destacan los audios filtrados de “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI.

En el episodio del 31 de mayo filtró los audios que nombró “clases de lavado de dinero con Alito”, en los que el priista presuntamente se prepara para la entrega de 12 millones (no especifica si pesos o dólares) que usará para comprar propiedades con un prestanombres.

Es una verdadera escuela de lavado: con el dinero del pueblo lavan bonito los angelitos.



Él le pone los avalúos y tiene los prestanombres, y falta tomar en cuenta “cuando esté en la Cámara”.



¡Es un corruptazo! pic.twitter.com/RyK6VNMcMc — Layda Sansores (@LaydaSansores) June 1, 2022

Desde entonces la morenista ha filtrado varios audios de pláticas de ‘Alito’ Moreno en los que presuntamente exhibe la compra de autos de 10 millones de pesos, acuerdos con periodistas como Adela Micha, Joaquín López Dóriga y Denise Maerker.

Pese a un amparo del juez, la gobernadora ha exhibido en más ocasiones audios y supuestas conversaciones del priista con otras figuras políticas como su compañero en Morena, el senador Ricardo Monreal.

Layda Sansores revela “fotos comprometedoras” de diputadas del PRI

El 5 de julio de 2022, Layda Sansores afirmó en su programa “El Martes del Jaguar” tener en su poder “fotos comprometedoras” de diputadas del PRI que presuntamente las legisladoras habrían enviado al dirigente del partido.

“Él embauca y es muy cautivador, pero yo creo que a unas les paga la renta”, dijo la gobernadora sobre las priistas que, aseguró, enviaron fotos sin ropa a ‘Alito’ Moreno.

“Cuidado, diputadas, algunas de ustedes mandaron fotos [...] Este señor no tiene escrúpulos, es nada más una advertencia, hemos sido muy cuidadosos de que esas fotos no salgan a la luz, pero yo creo que sí hay que tener mucho cuidado”, agregó Layda Sansores.

En noviembre de 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que la gobernadora Layda Sansores debe ofrecer una disculpa pública a las legisladoras del PRI tras afirmar que Alejandro Moreno, tiene “fotografías comprometedoras” de ellas.

La orden del TEPJF fue que la morenista ofrezca una disculpa pública en la próxima emisión en redes sociales de “El Martes del Jaguar” tras la denuncia presentada por la legisladora Paloma Sánchez.

Las Diputadas y los Diputados Federales del PRI acudimos a la @FGRMexico para presentar la denuncia contra @LaydaSansores, por las calumnias y violencia ejercida en contra de la dignidad de las legisladoras. No permitiremos que quede impune el ataque a las mujeres. pic.twitter.com/I1OJKEoSnL — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 12, 2022

Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de TEPJF pidió que se ordene a la gobernadora de Campeche no emitir o realizar cualquier acto, comentario o pronunciamiento que pueda conducir a la acreditación de la violencia política de género contra diputadas del PRI.

“Se busca asegurar de forma provisional los derechos para evitar un daño trascendente”, agregó.

Layda Sansores vs Ricardo Monreal ¿Tensiones en Morena?

Entre las supuestas conversaciones de ‘Alito’ Moreno que exhibió la gobernadora campechana se encuentra su chat con Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República.

En las conversaciones de los políticos de partidos supuestamente rivales hablan de relaciones de amistad, apoyo y alianzas entre ambos, por lo cual Layda Sansores calificó al senador como un “traidor”.

??#ÚLTIMAHORA | ¡Tsss! Ricardo Monreal y Alito Moreno son muy amiguis



Layda Sansores filtró conversaciones donde supuestamente Monreal ayuda a Alito en sus asuntos "chuecos" para obtener beneficios.



¿Habrá una ruptura en Morena? pic.twitter.com/Nw7JmpKqsM — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 26, 2022

En respuesta, el senador Ricardo Monreal Ávila presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) una contra Layda Sansores por espionaje en sus comunicaciones privadas, su difusión y el delito peculado por el uso de una televisora estatal para ello.

Las tensiones entre Ricardo Monreal y Layda Sansores dividieron a Morena e incluso llevaron al senador a considerar su renuncia al partido en diciembre pasado después de varias críticas por su supuesta alianza con el PRI.

Dice @RicardoMonrealA que en diciembre definirá si se va de Morena, pero mientras no se va a dejar ni de @LaydaSansores ni de @Claudiashein, porque mientras ellas se dedican a defenestrarlo, Campeche y la CDMX se deterioran. #MorenaVsMorena pic.twitter.com/cdkrBd7pfP — Avi ?? (@avieu) November 9, 2022

Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, respondió a la controversia al decir que “no afecta nada el pleito la gente está muy consciente, pero es de mal gusto, aunque no afecte, no debería de hacerse eso, no hace falta”.

“Miércoles del León”, la respuesta a "Martes del Jaguar" de Layda Sansores

Alejandro Rojas Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal, encabezó el contraataque contra Layda Sansores tras filtrar las supestas conversaciones de su compañero de partido con ‘Alito’ Moreno del PRI.

El senador suplente lanzó su propio programa web llamado “Miércoles del León” en el que denunció presuntos actos delictivos cometidos por la morenista.

En la primera emisión del programa el consejero de Ricardo Monreal acusó a la gobernadora de “corrupta”, usar el “Martes del Jaguar” para violar la ley y ser la “Reina del cash”, una referencia al libro “El Rey del Cash” de Elena Chávez sobre el presidente López Obrador.

El senador suplente aseguró que Layda Sansores y “su clan” habrían adquirido un total de 83 propiedades de contado cuando formaba parte Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado.

También dijo que la gobernadora y su compraron en un mismo día, 1° de agosto de 2014, seis terrenos, aunque el senador no reveló la fuente o autor de la investigación que expuso.

Rojas Díaz Durán cuestionó como la exalcaldesa pudo adquirir tantas propiedades y terrenos cuando durante su período como senadora emitió facturas de hasta 700 mil pesos.

“Yo me acuerdo en el Senado de la República usted del dinero de los mexicanos metió facturas por 700 mil pesos, gobernadora, yo sí me acuerdo, pagamos casi hasta el súper, los tintes y hasta toallas, imagínese usted”, acusó.

Presuntas propiedades de Layda Sansores y "su clan"

Respecto al porque el programa “Martes del Jaguar” de Layda Sansores es ilegal, el senador suplente citó tres razones para respaldar la acusación.

Por mentir sobre los medios a través de los cuales obtuvo las conversaciones de “Alito” Moreno

Por manipular la información y las conversaciones

Por la forma como difunde dichas conversaciones semana a semana

“Usted es el prototipo del caciquismo político y además a usted la formaron en el PRI, nuestro adversario principal que es Carlos Salinas de Gortari”, acusó Alejandro Rojas, quien recordó como la propia Layda Sansores atribuyó su nombramiento como diputada plurinominal al expresidente priista.

Oiga doña @LaydaSansores…



Este video está bueno para su programa de los martes.



En el usted confiesa como Carlos Salinas la hace diputada federal…



Ándele, páselo, va a tener mucho éxito ??



pic.twitter.com/Qn8AwZh87y — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) October 24, 2022

Juicio de Genaro García Luna ¿Qué dijeron sobre Layda Sansores?

Durante la audiencia del 3 de febrero, Layda Sansores fue nombrada en el juicio de Genaro García Luna, presuntamente por estar al tanto de los encuentros del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública con miembros importantes del narcotráfico y no reportarlo a las autoridades.

Según declaró el expolicía federal Francisco Cañedo Zavaleta, el 19 de octubre de 2008 vio a García Luna reunirse con Arturo Beltrán Leyva y con Édgar Valdez Villareal alias ‘La Barbie’ en la carretera libre Cuernavaca-Tepoztlán.

El expolicía envió una carta al Congreso de la Unión denunciando los hechos que habría firmado con su nombre, dirección y teléfono.

Layda Sansores es nombrada en juicio de Genaro García Luna

Sin dar detalles sobre como contactó a Layda Sansores, Cañedo dijo que la legisladora le aconsejó enviar una carta anónima al semanario “Proceso” denunciado los hechos, y, presuntamente, una copia del documento se quedó en la computadora de la ahora gobernadora.

El expolicía alegó que pagó las consecuencias de seguir el consejo pues fue detenido y acusado de seis delitos como narcotráfico, crimen organizado y evasión de reos, por lo que fue detenido por 80 días en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y trasladado al penal de Puente Grande.

Cañedo Zavaleta fue absuelto de los cargos, mientras que un vídeo de Layda Sansores confrontando a García Luna por su presunta alianza con el crimen organizado resurgió en redes sociales tras la audiencia.

Layda Sansores critica a los yucatecos

"Pinches yucatecos de mierda", es uno de los mensajes que se le adjudican a Layda Sansores, a través de un reportaje publicado por Proceso, en el que se exhibe las presuntas conversaciones de WhatsApp entre la gobernadora de Campeche y su secretario particular Axel Rubio.

Presuntamente esta habría sido la reacción que tuvo la mandataria estatal a la prensa en el informe de Gobierno de Mauricio Vila, pues habría sido cuestionada por una balacera que ocurrió en la comunidad Alfredo Bonfil, donde presuntamente también se registró el "levantón" de un médico que salía de su turno.

Presunta conversación de Layda Sansores sobre los yucatecos

Desvío de recursos en Álvaro Obregón

Layda Sansores ha sido blanco de varios señalamientos por su administración como alcaldesa de Álvaro Obregón como, presuntamente, tener un tigre de mascota en su oficina y adjudicarse de forma directa contratos por casi un millón de pesos a una empresa fantasma.

Este martes 7 de febrero, la actual alcaldesa Lía Limón acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a denunciar a su antecesora por desvío de recursos públicos.

De acuerdo a la información difundida por Lía Limón, durante el paso por la alcaldía, Layda Sansores y sus funcionarios cobraron en total 120 millones de pesos para diversos programas sociales que nunca llegaron a los beneficiarios.

La actual administración aseguró que no existe evidencia de que se hayan entregado calentadores solares, ni que se haya hecho la conversión de bibliotecas públicas a digitales.

Denunciamos a Layda Sansores por diversas irregularidades administrativas que implican un daño patrimonial de casi 120 millones de pesos. Este dinero se iba a destinar a programas sociales para los más necesitados durante la pandemia, pero nunca se entregó. pic.twitter.com/qaNPkJSPcF — Lía Limón (@lialimon) February 7, 2023

Con la acusación de Lía Limón suman siete denuncias en la fiscalía capitalina contra la gobernadora por desvío de recursos.

La polémica más reciente de Layda Sansores, vídeoescándalo de funcionarios

Una senadora y dos funcionarios del actual gabinete de Layda Sansores como gobernadora de Campeche fueron exhibidos en vídeo publicado por el programa de noticias En Punto con Enrique Acevedo.

En las imágenes se muestra a Raúl Pozos Lanz, actual secretario de Educación Pública de Campeche; Armando Constantino Toledo Jamit, jefe de la Oficina de la Gobernadora y a la senadora de por Campeche Rocío Abreu Artiñano recibiendo dinero en efectivo dentro del Palacio Estatal.

El vídeo de los funcionarios de Layda Sansores presuntamente corresponde a semanas previas a las elecciones de Campeche en las que resultó electa como gobernadora.

#EnPunto obtuvo videos de dos funcionarios del gobierno de Layda Sansores, en Campeche, así como de una senadora de Morena, donde se les ve recibiendo fajos de dinero. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado | Síguelo por https://t.co/JpgbIc5YLX pic.twitter.com/YfuiF517Pc — NMás (@nmas) February 7, 2023

Según los periodistas los vídeos fueron grabados en mayo de 2021 durante la gubernatura interina de Carlos Miguel Aysa González y corresponden al circuito de vigilancia oficina adjunta de la Secretaría de Gobierno de Campeche, ubicada en el cuarto piso del Palacio estatal.

Presuntamente Raúl Pozos Lanz, quien fungía como operador político de la candidatura de Layda Sansores, recibió un maletín al menos cuatro fajos de billetes de 500 pesos en efectivo, es decir, alrededor de un millón de pesos.

Al ser cuestionado por el medio, Pozos Lanz dijo que el dinero para "gestiones" de la gente que solicitaba apoyo además deslindó a Layda Sansores del vídeoescándalo.

Armando Toledo Jamit, nombrado jefe de oficina de Layda Sansores, fue captado recibiendo dinero en efectivo en la misma oficina; firmó un recibo y se llevó los fajos de billete en una bolsa de papel pero al momento no ha hecho declaraciones.

Por su parte, la senadora Rocío Abreu fue captada en dos ocasiones recibiendo fajos de dinero en efectivo en la misma oficina que Pozos que se habría llevado en bolsas de papel; esto habría ocurrido previo al proceso electoral de 2021.

Inicialmente la senadora negó haber recibido algún dinero, aunque después reconoció que era para realizar "gestiones" del gobierno del estado.

Funcionarios de Layda Sansores captados recibiendo dinero en efectivo

Cabe resaltar que Raúl Pozos Lanz renunció al PRI meses antes de las elecciones para unirse a la campaña de Layda Sansores mientras que Rocío Abreu renunció al PRI-Partido Verde para sumarse a Morena.

Hasta el momento Layda Sansores no ha respondido a la actual controversia, pero anunció que daría una declaración al respecto en la próxima emisión de “El Martes del Jaguar”.

