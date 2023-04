Ruta del Tren Maya: ¿cuándo se concluyen las obras en Yucatán?

MÉRIDA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que las estaciones en la ruta del Tren Maya en Yucatán, así como la vía férrea que las conecta estarán concluidas en julio próximo.

Esta mañana, al regresar a sus habituales conferencias matutinas luego de su convalecencia por Covid-19, el mandatario repasó avances sobre distintos pendientes de su agenda de trabajo.

Estaciones del Tren Maya en Yucatán: ¿cuándo se terminan?

En el recuento, detalló que la obra civil del Tren Maya, incluidas las estaciones y vías que van de Mérida a Cancún se terminarán "en lo básico" en julio de este año.

Dicho tramo incluye las estaciones en Teya, Izamal, Chichén Itzá, Valladolid y el aeropuerto de Cancún, así como los paraderos en Tixkokob, Nuevo Xcán y Leona Vicario, que forman parte de los tramos tres y cuatro de la ruta del Tren Maya.

El Gobierno Federal ha anunciado que la estación del Tren Maya "para Mérida" es la ubicada en Teya, aunque la comisaría pertenece a Kanasín; esto, después de que en agosto de 2021 se confirmó que la ruta del ferrocarril no entrará a la capital yucateca "para eficientar el tiempo de construcción del Proyecto".

Estación del Tren Maya cerca de Mérida

Así, en distintos anuncios se menciona como la "estación Mérida, Teya". A partir de dicho punto, comienza la vía doble electrificada del ferrocarril. Se extiende a lo largo de casi 700 kilómetros por los tramos 3, 4, 5 y 6 hasta llegar a Chetumal.

Además en esta estación se ubicará una cochera para resguardo de los trenes y una base de mantenimiento para la vía.

La estación del Tren Maya en Izamal, Yucatán, se ubicará en la zona sur poniente de la ciudad y "formará parte de un nuevo barrio turístico y de servicios" de ese municipio. La demanda de pasajeros para esta estación será baja y tendrá un carácter turístico, considerando en la estación un esquema de 3 vías y 2 andenes.

La estación del Tren Maya en Chichén Itzá será de demanda alta y el diseño estuvo a cargo de la firma de Ana Elena Gay Aranda. Fungirá como un “portal de acceso al sitio arqueológico”. La estación de Valladolid fue diseñada por Oficina de Arquitectura PLUG, con sede en Mérida.

Recorrido del Tren Maya entre Mérida y Campeche

Además, López Obrador agregó que la ruta y estaciones entre Mérida y Campeche estarían listas en agosto. En ese caso se trata del tramo 2 de las obras, que incluyen la estación en la capital campechana y los paraderos en Tenabo, Hecelchakán y Calkiní, en Campeche; así como los de Maxcanú y Umán, en Yucatán.

Según lo anunciado por el presidente, en septiembre se terminará la ruta que va de Campeche a Escárcega, donde habrá una estación, además del paradero en Felipe Carrillo Puerto.

El tramo uno del Tren Maya, que va de Palenque a Escárcega estaría terminado en octubre. Se incluyen las estaciones en Boca del Cerro y El Triunfo, así como el paradero en Candelaria.

Inauguración del Tren Maya y el aeropuerto de Tulum

El tramo cinco del Tren Maya, del aeropuerto de Cancún al de Tulum quedará concluido en noviembre, mientras que en diciembre se entregarán las obras que van de Tulum a Chetumal, a Calakmul y a Escárcega.

La inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum, Quintana Roo, será en diciembre próximo, luego de que se concluyan los 1,554 kilómetros de la ruta del Tren Maya.

AMLO regresa a Yucatán

En su mensaje, el fundador de Morena agregó que regresará a la Península de Yucatán el fin de semana del 6 y 7 de mayo para continuar con los trabajos de supervisión de las obras del Tren Maya.

El fin de semana pasado el presidente sufrió una crisis de salud durante una de sus reuniones de trabajo en Mérida, como parte de la revisión de avances en la construcción del Tren Maya.

Como informó el Diario, Andrés Manuel López Obrador sufrió un desvanecimiento que ameritó un traslado en ambulancia aérea, mismo que confirmó el presidente el miércoles pasado. Posteriormente se informó que el político fue diagnosticado con Covid-19 por tercera ocasión.

"El Covid se quita, eso no es problema... Ahora es menos contagioso, porque yo me reuní con varios funcionarios y afortunadamente no hubo contagio", dijo en la conferencia sobre la enfermedad.