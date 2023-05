CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Este jueves, con los votos en contra de los ministros Arturo Zaldívar, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés al presidente Andrés Manuel López Obrador al invalidar el decreto con el que se clasificó a sus obras prioritarias como de seguridad nacional.

La SCJN declaró inconstitucional el acuerdo del Ejecutivo que declaraba obras y proyectos como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles, como de interés público y de seguridad nacional, por transgredir el derecho de acceso a la información, así como las facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) para su salvaguarda.

¿Por qué Arturo Zaldívar votó a favor del "decretazo" de AMLO?

A través de redes sociales, el ministro Arturo Zaldívar explicó el porqué de su voto. El expresidente de la Corte explicó con memes que este decreto "lo que busca es que no se entorpezca la celeridad en la que se tienen que hacer las obras, sobre todo prioritarias del gobierno federal". "No limita el que los ciudadanos y las ciudadanas podamos acceder a la información, esto se puede hacer a través de lo que se conoce en la teoría como una prueba de daño. "Realmente, el acuerdo no tiene ninguna incidencia en la materia de transparencia y acceso a la información pública que es la competencia del Inai. Teníamos que decantarnos, desde mi punto de vista, por la validez del acuerdo", explicó. El ministro agregó que seguirá votando, "teniendo como único compromiso ser leal a la Constitución y a los derechos humanos de todas las personas".