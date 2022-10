Culto a la Santa Muerte en Yucatán: fusión de tradición, religiones y mitos

Doña María Guadalupe Castro Rejón agiganta los ojos cuando le hablo de la Santa Muerte. Es Legionaria de María y además chilanga, así que le pregunto si la Santa Muerte que veneran en Yucatán es la misma que se ve por todas partes en Ciudad de México, hasta en el Metro, o si es la de los narcos, porque aquí los que le rezan dicen que la “niña blanca” es buena y que no tiene nada que ver con el satanismo o la brujería, a lo que contesta enfática mientras le hinca el diente a sus chilaquiles:

“La Santa Muerte es la Santa Muerte aquí y en China, aunque digan que no es nada malo sí lo es, cuando le pides protección, si crees en ella, te la va a dar, pero te lo va a cobrar, no es nada más la Santa Muerte es muy buena, no, y no se puede comparar con ninguno de los santos porque es otra cosa”, asegura.

Cuenta que cuando vivía en Ciudad de México, una vecina le pidió dinero, y se lo dio, pero se llevó a su marido.

“Ella te va a cobrar los favores con la vida de algún familiar”.

¿Cuántos ''santuarios'' hay en Yucatán?

El culto a la Santa Muerte es cada vez más visible en Yucatán, donde se mezcla con rasgos del catolicismo. Solo en internet es posible ubicar en Mérida cinco santuarios y otros tres en municipios del centro del Estado. En Valladolid hay un santuario dedicado a ella, Jesús Malverde y San Judas Tadeo, y en bazares y mercados se venden figuras de “bulto” de la Santa Muerte de todos los colores y tamaños.

En un conocido local de figuras religiosas del Mercado “Lucas de Gálvez” de Mérida, el propietario asegura vender en un mes la misma cantidad de diferentes imágenes católicas, entre el Divino Niño, la Virgen de Guadalupe o San Judas Tadeo, que solo de la Santa Muerte, alrededor de unas cien piezas, cuyos precios van desde los 50 pesos la más pequeña, de cinco centímetros, hasta los seis mil pesos la del tamaño de una persona.

El antropólogo Indalecio Cardeña Vázquez indica que el culto a la Santa Muerte es cada vez más visible en Yucatán, fenómeno que se debe observar sin juzgar, considera

La más vendida, asegura, es la de 35 centímetros, que cuesta 350 pesos. Se puede solicitar en color blanco, para la salud; en negro, para la protección; en dorado, para que te vaya bien en los negocios; en rojo, para el amor; en amarillo, para el dinero, y en naranja, para erradicar vicios.

Millones de seguidores

Santa Muerte Tixcacacal es una página de Facebook para rendir culto a la Santa Muerte y tiene ocho millones de seguidores, mientras que Santa Muerte Boutique Esotérica By Amanda, frente al cementerio de Xoclán de Mérida, tiene más de un millón de seguidores.

Como a cualquier santo, a la “niña blanca” le realizan una fiesta anual a partir del 24 de octubre, le organizan procesiones y le llevan las “Mañanitas” con mariachi en su día, el 2 de noviembre, mientras rezan el Padre Nuestro o el santo rosario.

En la procesión en su honor, que parte frente al panteón Xoclán hacia el santuario ubicado en la colonia Mercedes Barrera y que se realiza desde hace unos diez años, participan unas quinientas personas, incluyendo de otros estados, como Campeche y Quintana Roo.

Pero se estima que hay muchísimas más que la veneran en la clandestinidad. A “La Flaquita”, como igual le dicen, también la celebran el 10 de mayo. En un popular local de figuras religiosas del Mercado "Lucas de Gálvez" reportan vender 100 imágenes de la Santa Muerte al mes (Foto de Valerio Caamal)

Jenny Pérez Flota, guía esotérica y devota de la Santa Muerte, dice en una entrevista que sus seguidores ven a la Santa Muerte como una intercesora, pues “primero está Dios y luego ella”.

Los santamuerteros niegan dar en ofrenda la vida de un ser querido, se consideran hijos de Dios y están hartos de que los asocien con el satanismo o sectas malignas. De hecho, indican que es un arcángel creado por Dios llamado Azrael.

Para muchos, la Santa Muerte es más cercana a lo que conocen, representa la identidad nacional, pues parece unir a la religión católica con la cultura de “la Muerte” reflejadas en distintas tradiciones, como el mismo Día de Muertos.

Identidad y folclorismo

En México/Nueva España, las manifestaciones del culto a la Santa Muerte resultan tan vetustas como el siglo XVII, según distintas leyendas y evidencia documental de la Inquisición, asegura el investigador Luis Morales Barranco en un texto.

Asociada a San Pascual Bailón y al monje franciscano Payé, el académico afirma que determinar cuándo se le santificó, tanto en México como en Sudamérica (ahí se le conoce como San La Muerte) es francamente imposible, y que más bien son percibidos como cultos de reciente creación, generalmente asociados a la criminalidad, al satanismo, el ocultismo, la santería y el movimiento New Age.

El hecho de que el culto a la Muerte Santificada haya abandonado la clandestinidad hace unos 20 años, aunado a la falta de testimonios documentales que se refieran a ella durante sus años de ocultamiento, representan un reto interesante para Morales Barranco.

Y cuando la Huesuda abandonó la clandestinidad, lo hizo de forma particularmente violenta a través de las noticias de crímenes y asesinatos difundidos durante las décadas de 1990 y 2000, siendo calificada como una entidad violenta, satánica y protectora de criminales, como el “Mochaorejas”.

Según Morales Barranco, son devotos de la Santa Muerte personajes como el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz, y Elba Esther Gordillo; esta última financió la construcción de varios altares a “La Flaquita” en la capital mexicana y no es un secreto su adicción a toda clase de rituales mágicos, religiosos y de brujería para obtener favores y dañar a sus enemigos.

A nivel de símbolo

A “La Flaquita” se le ha convertido en un símbolo nacional y se le trata de justificar con supuestas raíces indígenas por medio de afirmaciones tales como “la Santa Muerte es Mictlantecuhtli y ya la adoraban los aztecas”, algo con lo que difiere el antropólogo Indalecio Cardeña Vázquez.

“En el caso maya no hay relación con Ah Puch, dios de la Muerte, pero la muerte sí era un fenómeno en las culturas antiguas, en el centro del país; durante la época prehispánica, aztecas y toltecas solían decapitar a los prisioneros de guerra y exhibir sus cráneos públicamente, en estacas, en el tzompantli (especie de altar)”.

“En el caso de Ah Puch, los mayas le tenían terror y reverencia y empezaron a decapitar guerreros cautivos por influencia de los toltecas, pero era para apaciguarlo, no era una veneración, no le pedían favores como a la Santa Muerte. Antes de la influencia tolteca no había sacrificios humanos aquí”, aclara Indalecio Cardeña. La imagen de la Santa Muerte en color dorado es para pedir prosperidad en los negocios; en rojo para el amor, y en blanco para la salud (Valerio Caamal)

Para el antropólogo, el culto cada vez más evidente a la Santa Muerte en Yucatán se debe por un lado a ideas culturales prehispánicas ya olvidadas que subyacen en el inconsciente, a oraciones del catolicismo pidiendo por una muerte serena, una “muerte santa”, y, por otro lado, destaca, a una mayor libertad de expresión que permite prácticas sociales y culturales antes reprimidas.

Cardeña Vázquez considera que este fenómeno se debe observar sin juzgar, y que realmente es asombroso.

No existe una cifra oficial que señale cuál es el número exacto de creyentes, pero hasta 2014 en México eran unos cinco millones. Si bien no hay una “meca oficial de la Santa Muerte”, pues todas aseguran serlo, como dato curioso Tultitlán, en el Estado de México, tiene la estatua más grande de la Santa Muerte, realmente impresionante, de 22 metros de altura.