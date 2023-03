Tania Rincón y Espinoza Paz ''discuten''; el cantante le da una ''lección'' a la conductora

CIUDAD DE MÉXICO.— Tania Rincón sorprendió al anunciar que tras 12 años de matrimonio se separó de su esposo Daniel Pérez. La noticia causó conmoción, pues la conductora del programa Hoy en redes sociales siempre presumió tener una envidiable relación con el papá de sus dos hijos.

Sin embargo, tras la ruptura han ido surgiendo varias situaciones con las que internautas han ido especulando sobre la razón del por qué la presentadora de TV y su marido terminaron. Una "discusión" entre Tania y el cantante Espinoza Paz ha generado una nueva hipótesis.

¿Tania Rincón y Espinoza Paz discutieron sobre las relaciones de pareja?

Fue durante una emisión del programa de radio ‘La Caminera’, el cual conduce Tania Rincón y en el que estuvo de invitado Espinoza Paz, que el intérprete de "La Mushasha shula" dio a la también modelo una lección sobre relaciones de pareja.

El cantante dio un par de lecciones sobre relaciones de pareja que aparentemente dejaron pensando a Tania Rincón

Este momento se dio cuando la conductora del matutino de Televisa le preguntó a Paz: "¿Qué era lo que no le gustaba de su pareja?", a lo que Espinoza de inmediato respondió que "nada", pues él eligió a alguien que no quería cambiar, por lo que con esto dio a entender que aceptaba a su pareja con todo y sus defectos.

“No me molesta nada”, afirmó el cantante sin dudar un segundo de su respuesta. Y agregó: “Cuando tú eliges con quien compartir tus días, ya sabes si vas a querer cambiarlo, o vas a andar quejándote, elige alguien más, no andes cambiando gente, no pierdas tiempo”.

Tras su explicación, el intérprete de "Lo intentamos" cuestionó el "silencio" de Tania Rincón: “¿Por qué te quedas pensando? A lo que la exconductora de Venga la Alegría respondió que ahora comprendía las palabras del cantante.

“Pues es que a veces uno se tarda en entender eso, y uno quiere hacer responsable de la felicidad de la otra persona y luego ya entiendes y te cae el veinte”, mencionó Tania quien se notaba que las palabras del cantante le causaron "ruido".

Espinoza Paz continuó compartiendo sus conocimientos en el amor y en una nueva declaración destacó que cambiar a alguien con la intención de no perderlo es uno de los peores errores que se pueden cometer.

“No hija mía, no hagas eso, nadie debe ser más importante que tú, escúchame desde el momento que ya quieres cambiar a alguien para no perderlo desde ahí estás equivocado, ya no estás haciendo eso por ti, sino por el otro”, explicó Espinoza.

Cabe destacar que el cantante visitó ‘La Caminera’ el año pasado (2022), pero tras la separación de Tanía internautas revivieron este momento en TikTok.

Vale la pena señalar que hasta el momento se desconoce el porqué la conductora del programa Hoy y su esposo decidieron finalizar su relación sentimental, pues Tania solo mencionó que ambos habían decidido separarse en términos amistosos, por el cariño que se tienen y por el bienestar de sus hijos.

