Conductora de De Primera Mano llora al intentar defenderse de ataques

CIUDAD DE MÉXICO.— Addis Tuñón es una periodista y conductora que suele ser imparcial e incluso sorora con las presuntas víctimas de los distintos casos que han surgido en torno a figuras masculinas del espectáculo.

Sin embargo, la presentadora quedó "evidenciada" por una presunta víctima de don Pedro Rivera (papá de Jenni Rivera), quien afirmó que Addis la tachó de falsa y de solo querer sus "cinco minutos de fama". Tras el presunto rechazo de la conductora, sus colegas Javier Ceriani y Eliza Beristein arremetieron en contra de ella y al intentar defenderse no pudo contener el llanto.

¿Qué pasó con Addis Tuñón y Lorena Harris, presunta victima de abuso por parte de Pedro Rivera?

Hace unos días, Lorena Harris denunció un supuesto abuso por parte de el papá de Lupillo Rivera; la joven indicó en el programa Chisme No Like que concedió una entrevista a la conductora de De Primera Mano, pero no se imaginó que Addis Tuñón terminaría afirmando que la presunta victima de abuso solo quería "buscar la nota".

Luego de que la presentadora de TV fuera "exhibida" en el programa transmitido por YouTube y recibiera varias críticas por parte de los conductores Javier Ceriani y Eliza Beristein, la compañera de Gustavo Adolfo Infante se pronunció al respecto.

Addis Tuñón llora al intentar defenderse de los ataques de sus colegas

En un vídeo compartido en YouTube, la conductora de De Primera Mano con el fin de defenderse de las críticas de sus colegas y el señalamiento de Lorena Harris, Addis Tuñón manifestó el daño que le han hecho los presentadores del prgrama Chisme No Like con sus comentarios hacia ella.

"Este programa ya me ha dicho muchas cosas... Les reconozco lo bueno y parte de lo malo, pero me han lastimado mucho, han lastimado mucho a mi persona, a mi familia, criticando mi físico...tardé muchos años sintiendo vergüenza por mi físico... tapándome de más, que porque 'ay, tiene mucha bubi', ¿y eso qué? así soy..." mencionó con lágrimas en el rostro la conductora.

Addis Tuñón se defiende de las críticas de Javier Ceriani

"La verdad que sí me lastimaron porque sí podían cuestionar mi manera de trabajar, podían incluso haberme llamado y decirme, 'oye se dijo esto' y yo les hubiera contado la historia porque no tengo ningún problema contra ellos, no es personal pero sí lo hicieron personal y lo aguanté, lo toleré, me dolió mucho y lo dejé pasar", agregó la presentadora sin contener el llanto.

Addis Tuñón no pudo contener las lágrimas al tratar de defenderse de los ataques en su contra

Addis Tuñón continuó mencionando que ahora está "orgullosa" de ella, pese a los "traumas" que le han generado sus colegas y personas que la han criticado, además de dejar entrever que Javier Ceriani y Eliza Beristein envidian su felicidad.

"Salgo a la calle sintiéndome muy orgullosa de ser quien soy... cargando con mis inseguridades... y con traumas... y estoy llorando porque recuerdo que en su momento me dolió mucho, no porque en este momento me duela. Soy feliz como estoy, soy una mujer amada por mí y por mi pareja y no me importa. Generalmente la gente critica cuando no es feliz consigo misma, generalmente la gente ataca los puntos que ella misma no ha logrado resolver", continuó diciendo la periodista.

Sin embargo, tras defenderse de las críticas por su físico, la compañera de Gustavo Adolfo Infante mostró las pruebas de que lo que Lorena Harris dijo sobre ella eran mentira.

Javier Ceriani contraataca y vuelve a arremeter en contra de Addis Tuñón, conductora de De Primera Mano

El argentino Javier Ceriani no se quedó callado y le contestó a la conductora del programa de espectáculos de Imagen Televisión, a quien le reclamó que no tuviera el valor para actuar por sí solo, ya que el presentador de Chisme No Like considera que el vídeo de Addis Tuñon fue más una orden por parte de Gustavo Adolfo Infante y no porque ella haya querido hacerlo. Javier Ceriani arremetió contra Addis Tuñon

Además señaló que el presunto bullying que él y su compañera Eliza Beristein le hicieron a Addis es mentira y lo único cierto es que ella es la única que miente.

"Bueno señores, vamos a darle una dosis de 'ubicatex' a la señorita Addis Tuñon... hace un video... no sabía ni que tenía canal de YouTube la verdad, hace una descarga, diciendo que Lorena Harris había mentido, que no la había tratado así, pero además empieza a hablar de 'Chisme No Like', de que nosotros le hicimos bullying, que nosotros la tratamos de mentirosa, que le hicimos un montón de cosas pesadas... ¡nada que ver!... la incorrecta y falta de respeto fuiste tú, que echaste una mentira en televisión nacional mexicana, echaste una mentira ordenada por Gustavo Adolfo Infante, porque vos no tenés ni siquiera la valentía de hacerlo vos, sino que te lo dijo Gustavo", externó con evidente enojo el presentador. El conductor volvió a llamar mentirosa a Addis Tuñon

Finalmente, Ceriani arremetió en contra de la carrera periodística de Addis Tuñón, a quien señaló de no saber nada, además de mencionar que provechando el 8 de marzo Día Internacional de la mujer, para hacerse a la víctima.

"No sabes nada de leyes, no sabes nada de periodismo, ni de leyes de libertad de prensa, eres una ignorante y de verdad que en el Día de la Mujer te atreviste a hacerte la víctima para demostrarle a todas las comadritas, qué es lo que no se debe hacer", dijo el argentino.

