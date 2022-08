Fox invita a una "foto presidencial" a AMLO, Salinas de Gortari y más rivales políticos

A través de redes sociales el expresidente, Vicente Fox Quezada, invitó a los exmandatarios Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y el actual jefe del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador a tomarse una foto juntos.

En su cuenta oficial de Twitter, Fox escribió que quiere reunirse con los políticos de PRI, PAN y Morena en un lugar neutral para demostrar que “México es primero”.

Hasta el momento, el único expresidente que ha “contestado” la invitación es el propio Fox, quien compartió nuevamente su tweet con el mensaje: “PRESENTE. Acepto el reto”.

¿Por qué Fox no invito a Peña Nieto a la foto?

Aunque el exmandatario del PAN no dio motivos sobre porque excluyó de la invitación a la foto a Enrique Peña Nieto, quien fue presidente de 2012 a 2018, la razón podría ser las tres investigaciones de la Fiscalía General de República en su contra.

Enrique Peña Nieto es investigado por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delitos de carácter electoral y patrimonial.

¿Dónde está Enrique Peña Nieto?

El exmandatario del PRI tiene como residencia actual una lujosa casa en Valdelagua, una de las zonas más exclusivas en Madrid, España, por lo que difícilmente aceptaría la invitación de Vicente Fox.

Respecto a las investigaciones en su contra en México, AMLO dijo que no haría un llamado a Peña Nieto para regresar al país y enfrentar las investigaciones en su contra, debido a que esa decisión le correspondía a FGR.

“Eso lo tiene que decidir la Fiscalía, no me corresponde a mí y no es mi fuerte la venganza y no es solo es el expresidente Peña, y es también el expresidente Calderón, si no ya hubiésemos presentado denuncia o en contra de Calderón, contra de Fox, de Zedillo o Salinas”, dijo AMLO a principios de agosto.

¿Dónde están Salinas de Gortari, Calderón y Zedillo?

En relación a los expresidentes invitados, Felipe Calderón reportó en 2018 tener una vivienda en la colonia Las Águilas de Ciudad de México junto a su esposa, Margarita Zavala. En 2012 se informó que tenía como residencia Cambridge, Massachusetts donde realizaba estudios de posgrado en la Universidad de Harvard.

Algunos medios reportan que Carlos Salinas de Gortari tiene como residencia Dublín, Irlanda, pero el expresidente también forma parte del Consejo del Decano de la Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard por lo que se sospecha que posee una residencia en Massachusetts.

Ningún dato sobre donde vive actualmente Carlos Salinas de Gortari ha sido confirmado por el expresidente, quien junto a Ernesto Zedillo no cuenta con redes sociales.

Al igual que Salinas de Gortari, los últimos informes sobre Ernesto Zedillo indican que reside en Estados Unidos, mientras que Vicente Fox actualmente vive en su rancho en San Cristóbal, Guanajuato,

Con información de Radio Formula, Milenio, BBC México y Animal Político.