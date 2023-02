Yasmín Esquivel Mossa habría plagiado su tesis de doctorado; autores originales reconocen sus textos

CIUDAD DE MÉXICO - La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa de nuevo se encuentra en la polémica pues, tras darse a conocer el supuesto plagio de su tesis de licenciatura, ahora el periódico El País dio a conocer que su tesis de doctorado presentada en 2009 en la Universidad Anáhuac, también podría ser resultado de un plagio.

Según la nota publicada por el periódico español este viernes 24 de febrero, se ha comprobado que 209 de las 456 páginas de su tesis "Los derechos fundamentales en el sistema jurídico mexicano y su defensa" tienen similitudes con trabajos publicados antes por otros 12 autores, entre los que hay un exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); un exministro español de Cultura y un expresidente del Tribunal Supremo de España; un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como juristas mexicanos, italianos, españoles y alemanes.

Según la nota periodística, dos de esos autores a los que Yasmín Esquivel les habría plagiado parte de sus trabajados han confirmado los hechos. Además, continúa la nota, dos académicos mexicanos, que revisaron las pruebas a ciegas, sin saber que se correspondían con un trabajo de la ministra, también han considerado que se trataría de un plagio.

Yasmín Esquivel Mossa fue acusada de plagio de su tesis de licenciatura presentada en 1987 y cuya investigación ha causado mucha polémica, incluso, la UNAM está analizando el caso. En un primer dictamen acreditó que se trataba de una “copia sustancial” del trabajo de titulación de otro estudiante presentado un año antes.

En cuanto al nuevo caso de plagio, en esta ocasión de su tesis de doctorado, El País expone que, en entrevista con José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España de 2020 a 2021 y hoy embajador ante la UNESCO, éste reconoció su trabajo inmediatamente en la tesis de doctorado de Yasmín Esquivel Mossa.

“En el caso de mi capítulo, lo he reconocido inmediatamente, es una reproducción textual, literal, de páginas y páginas. Ella no pone comillas, por lo tanto es un plagio de libro, lo que ha hecho es un corta y pega. Es evidente que lo que ha hecho es copiar directamente. Lo he visto enseguida. No es una cuestión sutil. Lo ha hecho de una manera muy burda”.

El autor afirma que la ministra tomó, sin citar, su texto “Rousseau y los derechos humanos”, publicado en Historia de los derechos fundamentales (Dykinson, 1998), una monumental obra de siete tomos escrita en conjunto con otros autores que también fueron plagiados.

A la izquierda, la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, a la derecha, una página del capítulo 'Estado de derecho, democracia y derechos' del exministro español José Manuel Rodríguez Uribes.- Foto de El País

Miguel Carbonell, otro de los investigadores cuyo trabajo fue retomado en la tesis de doctorado de Yasmín Esquivel, también confirmó que la ministra copió varias páginas de su libro Los derechos fundamentales en México (UNAM, 2004).

“Es plagio. Si entendemos por plagio el publicar con tu nombre un texto que tú no redactaste de manera original, es plagio. No hay otra manera de definirlo. Y ahí hay un aprovechamiento tanto del texto principal, que involucró un esfuerzo que yo hice al redactarlo, como de las fuentes que yo revisé para que nutrieran mi propio texto. Me parece un doble plagio, por el aprovechamiento de fuentes que no se revisaron de manera personal y que corresponden a un esfuerzo ajeno, un esfuerzo que me implicó tiempo, revisar acervos bibliográficos de otros países, dinero para sacar copias de los artículos, y que alguien llegue y se aproveche de esto, me parece que no hay otra manera de calificarlo”, ha afirmado en entrevista con el medio español.

Según expone el reportaje, ambos investigadores entrevistados no fueron alertados previamente que el trabajo era de la ministra Yasmín Esquivel y, que en ambos casos, les fue presentado el texto sin conocer el autor y, únicamente después de dar sus valoraciones, se les dijo de quién era.

El País afirma que, descontando el título, índice, agradecimientos y bibliografía, el plagio de la tesis de doctorado de la ministra equivale al 46.5% de las páginas escritas en la tesis.

¿Cuándo presentó Yasmín Esquivel su tesis de doctorado?

Yasmín Esquivel entregó su tesis de doctorado, en 2008. En ese entonces era magistrada en el Tribunal Superior Agrario. Entre diciembre de ese año y enero de 2009 obtuvo el voto aprobatorio de siete sinodales. En ese momento, ni los sinodales ni el asesor de la tesis doctoral, José Antonio Núñez Ochoa, notaron el plagio. La actual ministra de la SCJN recibió en junio de 2009 el título de posgrado, y en diciembre la Secretaría de Educación Pública (SEP) le expidió su cédula profesional de doctora. Foto de la tesis de Yasmín Esquivel.- Foto El País

¿Qué obras plagió en su tesis de doctorado Yasmín Esquivel?

Según El País, al cotejar mediante el procesador de coincidencias de textos Turnitin y posteriormente hacerlo personalmente por sus reporteros se puede afirmar que las obras plagiadas por la ministra fueron:

Derechos y garantías: la ley del más débil (Trotta, 1999), de Luigi Ferrajoli

Los derechos fundamentales: apuntes de historia de las constituciones (Trotta, 1996), de Maurizio Fiarovanti (1952-2022)

Los derechos del hombre (Reus, 1969), del jurista español José Castán Tobeñas (1889-1969)

“El concepto de derechos humanos” (IIDH, 1994) del académico venezolano Pedro Nikken (1945-2019)

“Naturaleza legal de los derechos fundamentales” del jurista alemán Rainer Arnold, incluido en el libro Los derechos en Europa, publicado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España en 1997.

Obras de Gregorio Peces-Barba Martínez (1938-2012)

Eusebio Fernández García (1952) y Antonio Enrique Pérez Luño (1944)

Ensayo “Los fundamentos de los derechos humanos”, publicado en 1983 en la Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)

Esquivel extrajo capítulos de obras escritas por otros autores mexicanos, como Las garantías individuales (Porrúa, 1944) y El juicio de amparo (Porrúa, 1943), del abogado constitucionalista Ignacio Burgoa Orihuela (1918-2005), y de La Constitución de Querétaro, tesis de licenciatura presentada en la UNAM en 1968 por Jorge Carpizo MacGregor (1944-2012)

A la izquierda, la tesis de Esquivel, a la derecha, el ensayo 'Los fundamentos de los derechos humanos' de Antonio Enrique Pérez Luño.- Foto El País

El 21 de diciembre de 2022, tras los primeros señalamientos de plagio en su tesis de licenciatura en la UNAM, la ministra acudió en su defensa a su asesor de tesis doctoral, José Antonio Núñez Ochoa. Este le firmó una carta —que ella hizo pública en su cuenta de Twitter— en la que el profesor destacó que su trabajo de titulación de posgrado era “sobresaliente en la investigación, integración de cada uno de sus capítulos, referencias bibliográficas y cumplió con el estricto rigor académico” exigido por la Universidad Anáhuac.

Comparto el testimonio de mi director de tesis doctoral, el Dr. José Antonio Núñez Ochoa, Coordinador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México y el acta firmada de mi examen doctoral. pic.twitter.com/Ge07yEsTqN — Yasmin Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) December 22, 2022

Según el medio español, se internó buscar los comentarios de José Antonio Núñez Ochoa al respecto del plagio de parte de la tesis doctoral de la ministra, sin embargo, éste se negó a responder.

Al respecto, la ministra Yasmín Esquivel Mossa envió una réplica al periódico español.

¿Qué ha pasado con el caso de la ministra Yasmín Esquivel?

A dos meses de que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, fuera señalada por presuntamente cometer plagio en su tesis de licenciatura, esto es lo que ha ocurrido en el caso:

Los señalamientos sobre el presunto plagio de tesis comenzaron a días de la elección del nuevo presidente de la Corte, cuando Esquivel Mossa era candidata a presidir al ministro Arturo Zaldívar.

El 25 de diciembre del año pasado, la ministra Esquivel Mossa, egresada de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, se pronunció sobre el supuesto plagio de su proyecto de tesis de licenciatura, luego de la publicación de un reportaje de Latinus, en el cual se señalan las coincidencias que se encontraron entre los textos de la tesis de ésta y la de Édgar Ulises Báez Gutiérrez, publicada un año antes que la de la ministra.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió un proceso de revisión, para determinar si se cometió el plagio. Para constatar que su texto es el original, la ministra enumeró cinco pruebas para defender su tesis, entre ellas, que otro alumno reconoció, ante notario, que tomó su proyecto que comenzó a elaborar desde 1985.

"El que se titula primero evidentemente tiene el texto original". El abogado Édgar Ulises Báez Gutiérrez se pronunció por el caso diciendo: "la lógica lo disipa todo: el que se titula primero evidentemente tiene el texto original", y dijo estar dispuesto a acudir a cualquier instancia legal para demostrar que su texto es original.

Tras abrir una investigación, en seis días, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) refirió que Édgar Ulises Báez Gutiérrez tomó "varias referencias y texto" del proyecto que comenzó en 1985 la ministra Yasmín Esquivel. Báez Gutiérrez defendió que él es el autor de la tesis y negó que haya firmado una carta en la que admitió haber retomado el trabajo de la ministra Yasmín Esquivel: "Esta prueba no la ha cruzado nadie".

El 3 de enero de 2023, la Fiscalía informó que prescribió el presunto plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, pero la investigación seguía abierta, y consideró que debido a que el presunto plagio ocurrió hace 36 años no buscaría ejercer acción penal.

Revelan video sobre firma de documentos de Báez. Días después se dio a conocer que en el expediente de investigación de la Fiscalía se incluyó un video en el que aparecen el titular de la Notaría 121 de la Ciudad de México, Amando Mastachi Aguario, y Édgar Ulises Báez Gutiérrez.

En el video, Mastachi Aguario da fe de que Báez Gutiérrez firma frente a él diversas cuartillas.

El jueves 12 de enero, Mastachi Aguario, en un comunicado, rechazó avalar el contenido del documento en el que el abogado Báez Gutiérrez presuntamente declaró que tomó "varias referencias y texto" de la tesis de Esquivel Mossa, quien en diciembre lo presentó como prueba de que ella no copió el texto de titulación denominado Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A.

Aclaró que a petición por escrito y no por iniciativa propia atendió una diligencia dentro del marco legal en el domicilio de quien se identificó como Édgar Ulises Báez Gutiérrez, el pasado 29 de diciembre de 2022. Asesora confiesa que compartió tesis de ministra.

El 18 de enero, Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra, reconoció ante autoridades académicas de la UNAM que fue ella quien compartió el proyecto de tesis de su asesorada al entonces alumno de la Facultad de Derecho, Édgar Ulises Báez Gutiérrez. "Reconozco que le compartí el proyecto de tesis de la alumna Yasmín Esquivel Mossa al alumno Édgar Ulises Báez Gutiérrez y seguramente a otros alumnos más, pero quiero aclarar que era con el ánimo de que lo tomaran solo como referencia", expresó.

Un día después, el 19 de enero, la FES Aragón notificó a la profesora Rodríguez Ortiz, la resolución por la que la UNAM decidió rescindir su contrato laboral. En el documento, del cual EL UNIVERSAL posee una copia, se explica que la maestra "incurrió en actos contrarios a la moral y el respeto que entre sí se deben los miembros de la comunidad universitaria", al abstenerse de ejecutar su trabajo como académica con rectitud y el debido cuidado. UNAM abre espacio a ministra para defender su tesis.

El 26 de enero, tras el anuncio de Enrique Graue, la UNAM informó que el Comité Universitario de Ética envió una comunicación a la ministra Esquivel Mossa, en la que se le notifica que sería convocada para ofrecer los argumentos y pruebas pertinentes, respecto al plagio de tesis presentadas por ella y Edgar Ulises Báez Gutiérrez.

Revelan video donde reconocen toma de referencias de tesis. El 30 de enero, la ministra Yasmín Esquivel reveló una grabación donde Báez Gutiérrez explica a un interlocutor que personas que se identificaron como integrantes de un comité de la UNAM acudieron a su domicilio con un notario público y que ante ellos reconoció que tomó algunas referencias y que no copió íntegramente la tesis de la ministra.

En la visita relata que le hicieron una invitación para esclarecer la verdad histórica de los hechos, antes del 6 de enero de 2023.

Ministra y UNAM presentan amparos y quejas por inconformidad en procesos. Ante irregularidades en el proceso que abrió el rector de UNAM, Enrique Graue, una jueza de amparo concedió una suspensión a la ministra Yasmín Esquivel, quien presentó pruebas para acreditar la originalidad de su tesis de licenciatura hace 37 años.

Este miércoles, la UNAM interpuso un recurso de queja contra la suspensión provisional otorgada a la ministra de la Corte, que evita que la institución educativa se pronuncie sobre la investigación del plagio de su tesis de licenciatura en Derecho. Esta tarde, el representante legal de la ministra Yasmín Esquivel, Alejandro Romano Rascón, sostuvo que las pruebas presentadas resultan contundentes y detalló que estas consisten en elementos documentales como las confesiones, tanto de la asesora de tesis, como la de Edgar Báez.

Informó que en el cúmulo de pruebas presentadas incluye dictámenes periciales en materia de documentos copia, grafoscopía y lingüística de distintos documentos, como elementos científicos que demuestran la autoría de Yasmín Esquivel de su tesis de licenciatura.

Por lo anterior, expresó que de ser analizadas debidamente las pruebas presentadas por Yasmín Esquivel Mossa ante el Comité Universitario de Ética de la UNAM, el veredicto será que la tesis de licenciatura en Derecho de hace 37 años es de su autoría. Reiteró que las autoridades universitarias, como la FES Aragón en principio, y posteriormente el propio Rector Enrique Graue, prejuzgaron y después iniciaron el procedimiento de análisis; cuando debió ser al revés, Alejandro Romano subrayó que la resolución dependerá del Amparo interpuesto.

Este viernes 24 de febrero, El País reveló que la tesis doctoral de la ministra Yasmín Esquivel presenta varios documentos tomados íntegramente sin darles crédito.